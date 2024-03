Caída de la inversión inquieta a empresarios y urgen avanzar en permisología y reformas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Como “decepcionante” calificó el alza del PIB de 0,2% en 2023 el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

“El haber esquivado la caída no es motivo para celebrar, porque el problema de bajo crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas. El crecimiento en la última década fue de 1,9% y si no hacemos nada, las expectativas para adelante no son auspiciosas”, agregó junto con enfatizar su inquietud por la inversión.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, se sumó a Mewes y calificó como “preocupante” el retroceso de 5,3% de la inversión total, dato que“reafirma el fuerte estancamiento que ha venido evidenciando la inversión en los últimos años y que ha sido el principal freno al crecimiento económico”.

La gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva, aseguró que el crecimiento de 0,2% “no es algo para celebrar y es urgente recuperar la inversión si queremos tener un crecimiento significativo y sostenible en el largo plazo”.

En cambio, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, argumentó que si bien se observó una caída de 1,1% en la formación bruta de capital fijo en el país y una contracción de 0,3% del PIB minero en 2023, “creemos que este año podríamos ver señales de recuperación. Desde la minería, desde que se cerró la discusión del royalty el año pasado, vemos con optimismo el escenario para una recuperación de la inversión”, añadió.

La Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (IAC) también ven el vaso medio lleno. “Hemos continuado con un nivel de actividad importante, apalancado por el precio internacional de los metales, que si bien no han generado grandes proyectos de inversión, han generado actividades de optimización de procesos y mejoras operacionales”, declaró su presidente, Iván Rayo.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) aseguraron que el sector ha venido reduciendo su inversión “significativamente” en la presente década, y advirtieron que “sin inversiones, se acota el desarrollo futuro”.

“La inversión esperada en grandes proyectos en el sector industrial para 2024 está a la baja”, afirmó el presidente de Asimet, Fernando García.

Ideas de medidas

Desde la CPC señalaron que se deben replantear las reformas en curso -como la tributaria, los cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental y la reforma de pensiones-, “teniendo como eje un mayor crecimiento que permita crear más empleos y mejorar los sueldos de los chilenos”, indicó Mewes.

En cuanto a qué medidas se deberían tomar para impulsar la inversión, desde la Sonami han propuesto aumentar el nivel de extracción de los pequeños mineros; incrementar los fondos destinados a créditos de fomento para la pequeña minería; y generar una diferenciación práctica entre los proyectos nuevos y antiguos en el segmento de la mediana minería, con el propósito de aumentar la producción de cobre 20%.

El gremio calcula que por cada millón de toneladas extra de producción de cobre fino por año, el Fisco podría recaudar más de US$ 1.268 millones anuales.

La SNA, en tanto, propuso desburocratizar los permisos para invertir, reducir la incerteza, evitando cambiar “las reglas del juego” en forma continua y estableciendo una visión consensuada de largo plazo y restablecer incentivos tributarios similares a los previos de 2014.

Mientras que Asimet espera apoyo financiero a las PYME, así como mayor flexibilidad laboral, incentivos a la actualización tecnológica de empresas y despejar las reformas.