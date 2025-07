Las primeras definiciones de Luis Eduardo Escobar en el comando de Jara: salario decente, crecimiento de 4%, inversión y demanda interna

“Ya tenemos una oficina y una mesa”.

Así lo señaló el encargado del equipo económico de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, minutos después de ser presentado junto a Osvaldo Rosales, Andrea Bentancor, Nicolás Bohme y Sebastián García como parte de los encargados de “resetear” el programa de cara a las elecciones de noviembre.

El trabajo programático ya comenzó, señaló Escobar, quien indicó que tienen que conversar entre los restantes integrantes para estructurar su forma de trabajo, pero que todo indica que desde el lunes comenzarán las reuniones formales.

En sus primeras declaraciones ante los medios habló de crecimiento, demanda interna, inversión y aclaró que el salario vital de $ 750 mil es una meta que depende del crecimiento.

- ¿Cómo asume este desafío? ¿Qué le pidió la candidata?

- Hablamos con la candidata de la posibilidad de armar un equipo económico al cual ya se han integrado algunos como Osvaldo Rosales, Andrea Bentancor y Nicolás Bohme y la tarea nuestra es ir armando un equipo económico al que le esperamos que se integren varios economistas más e ir construyendo, entonces, un programa que permita enfrentar de la mejor manera la elección de noviembre.

- ¿Cuáles serán los principales ejes¿ ¿La estrategia de demanda interna se va a incluir en el programa económico?

- Hablemos de los principales ejes económicos mejor, que tienen que ver con crecimiento, que es un problema fundamental. Tiene que ver con los temas, como dijo la candidata Jara, con los temas sociales, especialmente vivienda, empleo, salarios buenos, salario decente, y también con el tema de seguridad, que es un problema que aqueja al país de una manera muy acuciante y sobre el cual hay que hacerse cargo.

- ¿El salario mínimo vital de $750 mil es una idea que le agrada?

- Mire, lo del salario vital de los $750 mil lo hemos estado hablando con la candidata y lo que hemos acordado es que, en realidad, lo que ella trató de decir con eso es que hay un objetivo de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y uno de los elementos centrales de la calidad de vida de las personas es, desde luego, el salario. Poder llegar a fin de mes, y la cuenta que habían sacado es que $ 750 mil sería una cifra razonable. Ahora, vamos a ver si acaso eso es posible dentro del crecimiento económico que esperamos al poder reimpulsar la economía y, por otro lado, si acaso eso también es posible desde el punto de vista de los acuerdos políticos, que es necesario llegar, porque estas cosas no se deciden en un escritorio, se deciden conversando.

- Lo de la demanda interna y el salario vital, para que quede bien claro, ¿ya no van en el programa?

- Yo no diría que no va a ir, o sea, bueno, si tú quieres hablar de crecimiento, lo principal es que tiene que haber inversión y la inversión es demanda interna, entonces no podemos llegar y decir botamos a la basura la demanda interna, no. Tiene que haber demanda interna, tiene que haber más inversión. Y gran parte del desafío político consisten en justamente en cómo llegar a diálogos y acuerdos nacionales que nos permitan ir construyendo eso acuerdos que aumenten la inversión.

- Respecto a la negociación ramal y el impuesto a los súper ricos, ¿se mantienen vigentes, cuál es su visión al respecto?

- Mira, esos son los temas que tenemos que discutir cuando tengamos el equipo más grande y veamos entonces qué cosas dentro de eso se puede hacer. En principio, hoy día, lo que acaba de plantear la candidata en la Sofofa, es que no habría cambios significativos en el sistema tributario vigente, a diferencia de los candidatos de la derecha que quieren bajar los impuestos. Nosotros creemos que no hay espacio para bajar los impuestos si uno quiere mantener los niveles de gasto social que están hoy día vigentes y los que están por venir, y hay varios compromisos bien importantes.

- ¿Y esa meta de crecimiento cuál sería?

-Bueno, yo creo que hay un cierto consenso entre los economistas de que lo ideal sería poder volver a crecer a tasas de, digamos, del orden del 4% anual, y veremos si acaso eso requiere un esfuerzo de diálogo para poder invertir y que entonces se puede reimpulsar el crecimiento.

Empleo y comercio exterior

El equipo económico lo integran además Andrea Bentancor, que es profesora de la Facultad de Economía de la U. de Talca, quien trabajó como asesora en el Ministerio de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Su línea de investigación se relaciona con temas de política social, inclusión financiera y mercado laboral, con énfasis en desigualdades de género.

Bentancor señaló que van a trabajar en “alinear y consolidar ciertas políticas dentro de las prioridades que la candidata manifestó, que son equilibrar las cuentas públicas, que deje de crecer la deuda, crecimiento para financiar políticas sociales y financiar seguridad, salud, empleo, políticas de empleo”.

Agregó que en empleo en general “hay un desafío y en el empleo de las mujeres hay un desafío más profundo. El empleo femenino tiene un problema estructural, se hablan en todas las campañas, en todos los programas y siempre está cambiar el artículo 203 (del Código del Trabajo que establece la sala cuna desde 20 trabajadoras) y sin embargo, por diversos motivos no se ha podido”.

Planteó como prioridad “fomentar el crecimiento económico para estimular la economía y acelerar obras públicas, programas puntuales que puedan hacerse sin legislación, porque la legislación demora y el problema crítico de empleo es ahora y va a ser el año que viene”.

En tanto, Osvaldo Rosales, exDirecon y que fue jefe negociador de instancias como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, entre otros, señaló que “me estoy recién incorporando. He estado siguiendo lo que acontece con los aranceles, el impacto sobre la economía global, regional y nacional”, donde está participando en los dos comités que el Gobierno ha formado al respecto.

Señaló que en materia de comercio exterior “el Gobierno ha estado en una tarea muy dinámica de apertura de mercados. Hay negociaciones en curso con India, el país más dinámico de la economía global. Está por aprobarse el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y también el acuerdo concluido con Indonesia. Es decir, hay una batería de acuerdos que están en vigor o en curso que permiten ser razonablemente optimistas sobre la posibilidad de seguir diversificando destinos de exportación”.

Rosales enfatizo que “Chile es una economía pequeña y abierta y tiene que seguir apoyándose en las exportaciones, más allá de los nubarrones proteccionistas que pueden ir surgiendo”.