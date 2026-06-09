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Economistas contraponen principales riesgos y beneficios de reforma del gobierno

Por: R. Carrasco, S. Valdenegro y C. León

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Economistas Macroeconomía reforma gobierno
<p>Fotos: Aton, Julio Castro y Verónica Ortíz.</p>

Fotos: Aton, Julio Castro y Verónica Ortíz.

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