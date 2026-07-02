En debut ante economistas, director de Dipres resalta necesidad de reimpulsar el crecimiento para ordenar cuentas fiscales

Para cerrar el déficit estructural, Gómez enfatizó que la estrategia de Hacienda se apoya en cuatro pilares: necesidad de recuperar el crecimiento económico; racionalizar y reordenar el gasto público; mejorar la gestión de la participación estatal en las empresas públicas; y administrar integralmente los activos y pasivos del Fisco.

Su debut en sociedad ante un nutrido grupo de economistas del mundo de la academia, exautoridades y bancos tuvo el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Ayer, el ingeniero tuvo su primera actividad donde presentó las cifras más actualizadas del estado del sector público, algo que ya había realizado de forma interna en la Dipres, ante el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y también en el Congreso.

La autoridad participó en un desayuno convocado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, donde expuso por cerca de dos horas la naturaleza de la situación que heredó el nuevo gobierno en materia fiscal, así como explicar las nuevas metas incluidas en el decreto de política fiscal.

Asistieron el exministro de Hacienda y académico de la UAI, Ignacio Briones; el subdirector de Racionalización y Función Pública de Dipres, José Ignacio Llodrá; la directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes; el economista jefe de Banco de Chile, Rodrigo Aravena; la exdirectora de Presupuestos y académica de la USS, Cristina Torres; el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez; el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive; el economista jefe de Santander, Andrés Sansone; el exvicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre; el académico de la U. de los Andes y excomisionado de la CMF, Mauricio Larraín; el exvicepresidente del Banco Central y profesor de la U. de los Andes, Sebastián Claro; el exdirector de Presupuestos y docente de la U. de los Andes, Matías Acevedo; Francisco De la Cerda, de LarrainVial Research; Juan José Obach, de Horizontal; el docente de la U. de los Andes, Angel Soto; el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann; la economista senior de LyD, Macarena Garcia; además de los académicos Francisco Rosende, Jorge Alé, Cristian Cuevas e Ignacio Irarrázaval.

Crecer para corregir el desbalance fiscal

Gómez partió explicando la diferencia entre el punto de partida de las proyecciones fiscales de mediano plazo y las metas establecidas en el decreto de política fiscal. Estas últimas plantean pasar un déficit estructural de 2,6% del PIB este año a 1,5% en 2030.

El director de Presupuestos explicó que el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de mayo presenta el punto de partida técnico de las cuentas fiscales, trayectoria construida sobre la base de la legislación vigente, los ingresos estimados, los compromisos de gasto ya asumidos y las medidas que actualmente están incorporadas. Enfatizó que esa proyección no debe confundirse con las metas fiscales, porque solo muestra cómo evolucionarían el balance estructural y la deuda bajo las condiciones conocidas.

Para cerrar la brecha estructural, Gómez enfatizó que la estrategia de Hacienda se apoya en cuatro pilares: necesidad de recuperar el crecimiento económico, marcado por cinco meses seguidos de contracciones; racionalizar y reordenar el gasto público; mejorar la gestión de la participación estatal en las empresas públicas; y administrar los activos y pasivos del Fisco.

“Para cumplir las metas de balance y deuda del decreto de política fiscal, se deberá impulsar un conjunto de acciones concretas que agruparon en cuatro pilares y, al mismo tiempo, contar con la capacidad de reaccionar oportunamente frente a eventuales desviaciones. Fortalecer esa credibilidad debe ser un compromiso intransable de esta administración y, al menos, los planes presentados por el director de Presupuestos, no exentos de riesgos, están encaminados en esa dirección”, señaló Acevedo tras la cita.