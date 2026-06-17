Gobierno abre espacio de negociaciones ad portas del inicio de votación clave del proyecto misceláneo en el Senado

Los ministros Quiroz y García sostuvieron una reunión este martes con senadores de oposición. El proyecto pasará a Sala para votarse en general. Foto: Aton.

Aunque el Ejecutivo se había mostrado reacio a conversar con el Comité Unido (PC, FA, DC, FRVS e independientes), se concretó un encuentro para abordar la iniciativa del gobierno.

Una luz de esperanza se abrió en las huestes opositoras de cara a una jornada de miércoles clave para el destino del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional del Ejecutivo, ya que la norma será sometida a su primera votación en el Senado, en específico de su idea de legislar en la comisión de Hacienda.

Esto, debido a que este martes se concretó la reunión entre los senadores del Comité Unido -que alberga a la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social e independientes- y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Segpres, José García Ruminot.

Todo esto pese a que el Ejecutivo se había resistido a conversar con el Partido Comunista y el Frente Amplio de cara a conseguir un acuerdo en torno al proyecto misceláneo.

Cerca de dos horas se prolongó el encuentro, que se realizó en dependencias del Comité de la Democracia Cristiana, tras lo cual, el titular de la Segpres adelantó a Diario Financiero que desde el Comité Unido se comprometieron a hacer llegar al gobierno una propuesta de la oposición, que elaborarán en conjunto los dos comités opositores, el Comité Unido con el del Socialismo Democrático.

García Ruminot explicó que la finalidad de la cita era “escuchar inquietudes, propuestas y creo que ese objetivo se cumplió plenamente”.

“Por lo tanto, hemos tomado debida nota, algunas cosas se respondieron inmediatamente por parte del ministro de Hacienda y otras las llevamos para poder trabajarlas y responderlas en los próximos días”, señaló el secretario de Estado.

“Ellos plantearon que como oposición, porque la oposición en el Senado tiene dos comités, se pondrán de acuerdo y harán un planteamiento en conjunto, de aquí al próximo lunes”, complementó.

Aunque eludió decir si quedó optimista tras la reunión, el ministro de la Segpres reflexionó que “cuando nos sentamos a conversar, cuando exponemos nuestros puntos de vista, incluyendo nuestras diferencias, siempre se abren muchas más oportunidades de acuerdo y eso es lo que espero que ocurra”, concluyó.

Hacienda prepara indicaciones en temas como franquicia Sence, crédito al empleo, contribuciones, e invariabilidad tributaria, entre otros temas.

Los puntos sobre la mesa

Las conversaciones tienen como trasfondo el momento definitorio que enfrenta el proyecto emblema del Ejecutivo.

Este martes terminaron las extensas etapas de audiencias ante la comisión de Hacienda del Senado, con cerca de 50 expositores a lo largo de apenas una semana, incluyendo a gremios empresariales, académicos, agrupaciones de funcionarios, exministros de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), por citar algunos.

Los principales focos de discusión han sido el impacto fiscal de las fuertes rebajas de impuestos a las empresas, de la reintegración del sistema tributario y del nuevo crédito al empleo formal, que son las medidas que más erosionarán las finanzas del Estado. Aquello, en visión del Ejecutivo, se compensará en el mediano plazo con el efecto recaudatorio de propuestas que incentivarán el crecimiento de la economía.

De todas maneras, el gobierno ya se encuentra en conversaciones tanto con la oposición como con el oficialismo para incorporar indicaciones al proyecto, asumiendo -claro- la aprobación de la idea de legislar este miércoles en la comisión a partir de las 12:30 y que luego la Sala ratifique dicha decisión.

Antes de la votación, el ministro Quiroz entregará un mensaje a la comisión de Hacienda. Además de esta última instancia, las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente también deberán revisar el texto, aunque en artículos específicos.

En invariabilidad tributaria hay conversaciones más avanzadas entre las partes, donde un potencial acuerdo implicaría rebajar de 25 a 20 años la duración del “congelamiento” de las tasas y condiciones fiscales para los inversionistas que firmen un contrado con el Estado, así como aumentar el tope mínimo para acogerse al mecanismo (desde los US$ 50 millones a cifras en torno a US$ 100 millones o US$ 200 millones) y crear algún tipo de tasa adicional que se agregue a modo de “peaje” por firmar el contrato ley.

En el crédito al empleo, si bien Hacienda ya hizo modificaciones para acotarlo a trabajadores menores de 25 años y mujeres, en el Senado la conversación se centrará en reducir el impacto fiscal -en torno a US$ 1.400 millones por año- adelantando la extinción del beneficio.

En cuanto a la exención de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años, Hacienda trabaja con los alcaldes fórmulas para asegurar que los recursos que percibirá el Fondo Común Municipal (FCM) sean incorporados en la ley de Presupuestos de cada año, pero con menos trabas para acceder.

Sobre la franquicia Sence, Hacienda ya tiene un compromiso con parlamentarios oficialistas y de oposición: ya no se eliminará el mecanismo, sino que se reformulará con foco en las pequeñas y medianas empresas, reduciendo así su impacto fiscal.