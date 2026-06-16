Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central mantener tasa en 4,5% este martes

El grupo de economistas recogió el anunció del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese el fuego.

Los economistas del Grupo de Política Monetaria (GPM) se alinearon con las expectativas del mercado con una recomendación de que el Consejo del Banco Central mantenga sin cambios la tasa de interés referencial (la Tasa de Política Monetaria) en el actual 4,5% en su reunión de hoy martes.

El panel consideró para la recomendación a una economía chilena que continúa “enfrentando una actividad económica débil”, en el marco de un plano internacional que “presenta riesgos menores que los observados algunas semanas atrás”, producto del anuncio del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la reapertura del tráfico naviero petrolero en el estrecho de Ormuz.

En adición, el GPM aseguró que –si se materializa el acuerdo tras la firma que se espera este viernes– la economía local “debiera empezar a tomar un poco más de fuerza hacia fines del de este año”, lo que además responde a otras señales de estabilidad global, como “expectativas de disminuciones tanto en las tasas de interés de los bonos del tesoro en Estados Unidos y caídas del precio del petróleo”, junto a “el típico indicador de aversión al riesgo internacional también ha ido ha ido en caída”, mencionaron en el documento.

Asimismo, se destacó a Chile en su rol de “economía abierta”, goza de una posición favorable “cuando hay términos de intercambio y también condiciones financieras más favorables”.

“Nos beneficiamos bastante de esos movimientos y en particular si los efectos en el precio petróleo tienden a ser más duraderos, se va a manifestar internamente en precios de combustibles que van a ser bastante más bajos de los que estamos viendo hoy día”, aseguraron.

En tanto, el comunicado del GPM fue suscrito por los economistas Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Humberto Martínez, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman.

En el documento, los especialistas mencionaron que el petróleo Brent cayó desde cerca de US$ 117 por barril, máximo registrado a fines de abril, a menos de US$ 84 tras conocerse el acuerdo.

El cobre se ubica en torno a US$ 6,2 por libra, luego de alcanzar máximos cercanos a US$ 6,4 durante el quinto mes del año.

El tipo de cambio fluctuó desde niveles cercanos a $ 893 a fines de abril hasta máximos próximos a $ 919 durante junio, para retornar hacia $ 890 en lo más reciente.

Respecto de la inflación, el IPC de mayo registró una variación mensual de 0,2%, por debajo de lo esperado por el mercado, y las expectativas para junio apuntan a una variación cercana a 0%, moderándose incluso hacia caídas mensuales entre 0,2% y 0,4% en lo más reciente. La inflación anual se ubica en 3,9%.