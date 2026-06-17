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Marcel arremete contra la acusación constitucional a Grau: dice que es “extraordinariamente riesgosa” y que podría desincentivar a profesionales a ser ministros de Hacienda

Por su parte, el director de la Dipres, José Pablo Gómez, no entró en el área política y defendió el primer IFP del gobierno.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 16:08 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional Exministro Hacienda Dipres Mario Marcel Claudia Rivas
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

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