Mundo de los negocios da alta probabilidad a que gobierno logre aprobar sala cuna y aumentar la inversión

Medición Deloitte-Cadem constató el alto apoyo entre ejecutivos de empresas a la Cuenta Pública del Presidente Kast, tomando distancia de la recepción que tuvo en la ciudadanía.

Ya decantadas las primeras reacciones, la medición mensual que realiza Deloitte-Cadem evidenció una amplia brecha entre la percepción predominante en la opinión pública y la que primó en el mundo de los negocios a la hora de evaluar la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast del 1 de junio.

Como parte del reporte del Índice de Riesgos elaborado por las citadas entidades, en conjunto con Diario Financiero, el registro dio cuenta de que un 50% de la ciudadanía calificó como “bueno o muy bueno” el discurso, mientras que un 49% lo consideró “malo o muy malo”. Al contrario, un alto porcentaje de los ejecutivos de empresas (86%) tuvo una mirada positiva y solo un 7% una negativa.

Esto último, explicó el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, responde a que el Panel de Negocios que forma parte del indicador -y que representa a los principales sectores productivos del país-, pone más foco en la dimensión económica.

De hecho, el grupo mantiene altas expectativas en relación al cumplimiento de una promesa asociada a ese ámbito, como es el aumento de la inversión. Un 89% de las respuestas 54 respuestas -de un total de 86- considera bastante probable que el gobierno cumpla con dicha meta en su gestión.

Otros porcentajes igual de elevados se relacionan con la perspectiva de que se aprobara el proyecto de sala universal (91%), reconstruir las zonas afectadas por los incendios (93%) y avanzar en el plan de escuelas protegidas (94%).

Esta confianza se debilita en cierta medida respecto a si Chile volverá a crecer a 4% y bajar el desempleo a 6%, mientras un 48% ve factible ajustar el gasto sin recortar beneficios sociales.

La última semana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que no habrá balance fiscal hacia 2030 al fin del gobierno, y moderó a 3,5% su expectativa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB).

En el primer caso, la directora de Engie Chile, Nutravalor y Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, planteó que las cifras “solo corroboran la compleja situación fiscal en que está Chile y es, a partir del reconocimiento y la transparencia de esa realidad, que hay que actuar con responsabilidad hacia el futuro”.

Por lo mismo, añadió que “se hace más necesario aún reimpulsar el crecimiento económico y ser riguroso y responsable con las cuentas fiscales, por lo que se debería fortalecer la opinión favorable del gobierno, porque precisamente está actuando en esa dirección”.

Para la directora ejecutiva de VanTrust, Gabriela Salvador, la respuesta del secretario de Estado probablemente apunta en la dirección correcta desde el punto de vista técnico: ajustar expectativas cuando la realidad fiscal y económica no permite cumplir las metas originales.

Sin embargo, advirtió, desde la perspectiva de la confianza ciudadana, “el desafío es más complejo”.

Profundizando en los resultados del Índice, precisó que muestran una valoración positiva del rumbo económico y una expectativa relativamente favorable respecto del futuro. “Pero la experiencia comparada indica que la confianza suele ser asimétrica: cuando las personas perciben deterioro en variables que afectan su vida cotidiana -empleo, costo de la vida, seguridad o ingresos-, la confianza cae rápidamente; cuando esas variables mejoran, la recuperación de suele ser más lenta”, expuso.

En ese contexto, argumentó que los ajustes en el terreno del crecimiento y situación fiscal se pueden interpretar de dos maneras: una, como una señal de realismo y transparencia; y la otra, como una corrección de expectativas que “inevitablemente obliga a los ciudadanos a reevaluar las promesas iniciales”.

La evidencia internacional, subrayó Salvador, sugiere que las personas valoran que las autoridades digan la verdad, pero también esperan resultados concretos. “Por ello, más que el ajuste de una cifra específica, lo que probablemente determinará la evolución de la confianza será si las familias perciben mejoras tangibles en su calidad de vida durante los próximos meses”, dijo.

Complejo contexto

Precisamente, como lo señaló Izikson, Kast “tuvo la primera cuenta pública más compleja” para un Presidente desde 2010, incluida caída de su aprobación, cambio de gabinete, alza de los combustibles.

Pero pese a esto, destacó que luego logró controlar la agenda de la semana completa y concretó la promesa del plan de seguridad.

A su juicio, el hito del 1 de junio “logró descomprimir la agenda de la megarreforma y del debate en torno a la reforma tributaria que -como hemos visto- divide a la opinión pública; y vuelve a traer al primer lugar a los temas que son relevantes para la misma, que son básicamente seguridad, inmigración y economía, entendida como costo de la vida”.

“Las cifras revisadas por el Ministerio de Hacienda solo corroboran la compleja situación fiscal en que está Chile”. Joanna Davidovic, Directora de ENGIE Chile, Nutravalory Consejo del Salmón AG. “La respuesta de Jorge Quiroz probablemente apunta en la dirección correcta desde el punto de vista técnico: ajustar expectativas cuando la realidad fiscal y económica no permite cumplir las metas originales”. Gabriela Salvador, directora ejecutiva de Vantrust. “En crecimiento económico la propuesta (Cuenta Pública) también fue sólida y alineada con el proyecto de ley que hoy se discute en el Senado”. Pauline Kantor, directora TVN/Dimacofi. “Para el panel ciudadano, un desempleo que supera el 9%, sumado a una inflación en el techo de la banda (...) y cuatro Imacec negativos no son solo cifras, sino situaciones que impactan su día a día”. Christian Durán, CEO Deloitte Chile. La Cuenta Pública fue bien recibida por la opinión pública y por los empresarios, pero es significativamente mejor evaluada por el mundo de la empresa que pone más foco en la dimensión económica”. Roberto Izikson, gerente general Cadem. Un claro mensaje escuchó tanto la ciudadanía como el sector empresarial