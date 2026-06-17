“No es un informe conservador”: Quiroz aborda nuevas perspectivas del Banco Central y anticipa un mejor segundo semestre para la economía

En su llegada a la comisión de Hacienda del Senado, aseguró que el documento sencillamente “está reconociendo un efecto que nadie esperaba, que es el tema de recursos naturales”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó el más reciente Informe de Política Monetaria (IPoM), presentado esta mañana por el Banco Central frente a la comisión de Hacienda del Senado.

En concreto, el informe del Banco Central actualizó la proyección del crecimiento del PIB para este año, bajando el rango a 1%-1,75%, lo que contrastó con la visión plasmada en marzo, cuando dicha estimación oscilaba entre 1,5% y 2,5%.

En su llegada a la misma comisión -citado por el proyecto de reconstrucción y reactivación-, el jefe de la billetera fiscal aseveró que este “no es un informe conservador, es sencillamente que se está reconociendo un efecto que nadie esperaba, que es el tema de recursos naturales, como el efecto minero y el efecto pesca”.

Asimismo, Quiroz destacó que el IPoM contiene una proyección positiva para el segundo semestre, en la que aseguró que desde el ministerio están “muy tranquilos y trabajando todos los días sin descanso para que tengamos un segundo semestre y en particular un último trimestre que sea muy auspicioso”.

“Abiertos al diálogo”

Consultado por la posibilidad de cambios para asegurar la aprobación del proyecto de reconstrucción y reactivación en el Senado, Quiroz afirmó que desde el Ejecutivo siempre han estado “abiertos al diálogo”, mencionando que “se han escuchado más de 30 horas de presentaciones” en la discusión del proyecto.

En esa línea, el secretario de Estado confirmó que “hay muchos elementos de conversación y este proyecto definitivamente puede enriquecerse con el aporte de todos”.