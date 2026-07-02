Operadores financieros esperan una caída más pronunciada del IPC en junio y se abren a recortes de tasa en los próximos meses
Los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros confirmaron una reducción mensual del IPC en el sexto mes del año.
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El mercado consolida una expectativa de que la inflación en Chile mostrará una baja más pronunciada a lo esperado en junio, en el contexto de una fuerte reducción en el precio de los combustibles y una economía que también ha mostrado señales de enfriamiento en el mes de mayo.
Así lo muestran los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central, posterior a la Reunión de Política Monetaria del mes pasado.
En el sondeo, los consultados corrigieron hacia una baja de 0,3% mensual el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dará a conocer la próxima semana. Esto implica una décima de caída mayor a lo que anticipaban en la encuesta previa a la reunión del emisor del mes pasado (-0,2%).
Aquello también tuvo un efecto sobre las perspectivas del mes de julio, ya que los consultados prevén un incremento mensual del IPC de 0,2%, la mitad de lo que preveían en la encuesta precedente. Para agosto, prevén que el IPC no registre variación.
Para los próximos doce meses, los consultados proyectan un IPC acumulado de 2,6%, cinco décimas por debajo de las apuesta de hace un mes.
Como correlato de lo anterior, los operadores financieros se abrieron a la posibilidad de que el instituto emisor recorte la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos en un horizonte de 12 meses. En el intertanto, esperan mantenciones en 4,5% a lo menos en las próximos cuatro RPM.
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