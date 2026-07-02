CPC insta a esfuerzos desde gobierno, Congreso y empresarios ante posible recesión: “Todas las fichas tienen que estar puestas en revertir esta situación”
La timonel de la multigremial, Susana Jiménez, se refirió además a la necesidad de proyectos adicionales a la ley de reactivación y reconstrucción nacional.
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La presidenta de la Confederación para la Producción (CPC), Susana Jiménez, instó este jueves a tomar medidas ante la cada vez más cercana posibilidad de una recesión técnica en el país, luego de que el día de ayer el Banco Central presentara el quinto Imacec negativo del año, con una caída del 0,9% en mayo.
Frente al escenario adverso para la economía local, la timonel del gremio empresarial aseguró que “todas las fichas tienen que estar puestas en revertir esta situación”, con esfuerzos “desde la vereda del Ejecutivo, el poder Legislativo y el mundo gremial empresarial”.
Asimismo, admitió tener claro que “las cosas no cambian en tres meses, pero sí uno tiene que ir generando la confianza y señales que permitan que se vislumbre un futuro mejor”.
En ese sentido, Jiménez mencionó que la importancia debe estar en medidas orientadas a la “atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeros”, con políticas que “faciliten la tramitación de permisos, que den más competitividad tributaria y que permitan mayor contratación de colaboradores”.
Bajo la misma línea, la presidenta de la CPC ahondó en la necesidad de medidas adicionales al proyecto de reactivación y reconstrucción nacional que actualmente está en segundo trámite en el Senado.
Aunque Jiménez reconoció que el paquete “sí contiene elementos esenciales, como la competitividad tributaria”, reveló también que en su opinión “hay que profundizar todo lo que guarda relación con los permisos, tanto sectoriales como ambientales”, para lo que según aseveró, hicieron desde la CPC, “una revisión de todos los permisos críticos y a los 90 que había detectado el gobierno anterior que podían simplificarse, encontramos 90 más”.
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