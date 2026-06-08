Quiroz responde a las alertas del CFA: “Coincidimos en que lo más importante es el crecimiento. (...) Son observaciones que vamos a tomar muy en cuenta”

Tras participar este lunes del comité político ampliado en La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los reparos realizados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de ley de reactivación, señalando que si bien no ha leído en detalle el documento, hay coincidencia en que lo más importante es el crecimiento y que va a tomar en cuenta en su mérito las recomendaciones.

"No he leído el informe del Consejo con detalle, pero puedo ver, por lo que leí un poquito en zigzag, puedo decir que básicamente no ha cambiado mucho respecto al anterior. Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar a la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento, que es a lo que apunta el proyecto de ley”.

Agregó que “evidentemente contiene un ajuste más bien menor respecto del tema del Sence que fue eliminado en la Cámara. Pero estamos viendo qué pasa con eso hacia adelante, así que son siempre observaciones que vamos a tomar muy en cuenta”.

Respecto a si hay espacio para considerar las compensaciones que pide el Consejo Fiscal Autónomo a la menor recaudación por la rebaja del impuesto corporativo, indicó que “nosotros legislamos con los legisladores, la opinión del Consejo Fiscal Autónomo es una opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otros expertos, pero vamos a verlo eso con los legisladores”.

Cabe recordar que el proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción se encuentra en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda del Senado, donde en estos momentos está en etapa de audiencias. Luego de que se vote la idea de legislar en la instancia y en caso de que la Sala del Senado haga lo mismo, se abrirá un espacio para presentar indicaciones al texto.

IPC bajo lo esperado

El ministro de Hacienda también abordó el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo dado a conocer hoy, señalando que el 0,2% mensual -que estuvo por debajo de lo esperado- “es un número que nos deja muy tranquilos y muy contentos. Siempre uno quisiera un IPC igual a cero, pero un número bajo 0,2%, que muestra que los efectos del primer impacto de las bencinas amainaron”.

Y agregó que “lo que me deja más tranquilo siempre es mirar los precios de algunos productos, como el kilo de la marraqueta que veo, por lo menos en algunos supermercados conocidos, sigue al mismo precio”.

Apuestas en línea

Otro de los temas que abordó el ministro en un extenso punto de prensa fue la resolución que emitió el Servicio de Impuestos Internos (SII) que instruye que las plataformas de apuestas en línea paguen impuestos como el IVA, pese a ser actividades declaradas ilegales por la Corte Suprema.

“La decisión que ha tomado el director (del SII, Jorge Trujillo) nosotros la respaldamos y eso no implica ningún juicio del servicio respecto si esto es legal o ilegal”, explicó el ministro.

Agregó que “ahora bien, quiero ser muy enfático en un tema. Existe un proyecto de ley que se está discutiendo sobre la puesta en línea y el énfasis que va a poner el gobierno en esto es la protección de los menores, la protección de las personas que padecen ludopatía y un estricto control sobre este tema; pero mientras eso no se convierta en ley, el deber funcionario es cobrar los impuestos que corresponden”.

Secreto bancario

Quiroz señaló que, en cuanto a la discusión para aumentar los mecanismos para levantar el secreto bancario, se trabaja en una propuesta que será presentada mañana en el Senado y que “quisiera hablar de la privacidad bancaria. Es bueno entender que esto no es un tema de secretismo, es un tema de privacidad. Así como hay privacidad en la casa, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas, no quiere que intercepten las llamadas de celulares, no quiere que le intercepten la correspondencia escrita”.

Señaló que “tampoco quiere uno que se intercepte la privacidad. O sea, se intercepten las cuentas bancarias sin una orden judicial. Es un principio básico del derecho al cual este ministerio adhiere plenamente”.

El ministro enfatizó que “hay muchas más cosas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero en materia financiera y acá en el ministerio hemos estado trabajando en ello y lo que vamos a hacer proponerla a los legisladores”, sin entregar mayores detalles.