Fitch le resta dramatismo al alza del gasto público de 3,5% y descarta un acuerdo por pacto fiscal en el corto plazo

Una nota de calma puso el director senior de Soberanos para las Américas de Fitch Ratings, Richard Francis, sobre el crecimiento de 3,5% del gasto público que contempla el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año.

“No es algo preocupante”, dijo el analista vía telemática desde Nueva York como parte del evento anual que realizó la agencia este martes en el país en Santiago junto con destacar que la clasificación de Chile (-A, con perspectiva estable) es la más alta para América Latina,

Francis recordó que tenían un pronóstico de un déficit fiscal más o menos igual a lo que se dará este año, un poco más de 2% del PIB; y que el aumento de la deuda es “manejable”.

A nivel agregado, estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá 0,3% durante este ejercicio, pero se recuperaría un 2,2% en 2024; mientras que realzó que la inflación -hoy en 5%- está cayendo “rápido”.

“Vamos a tener una caída en crecimiento este año y nosotros pensamos que fue necesario realmente, porque hemos visto desbalances durante la pandemia con un déficit de cuenta corriente a un 9%”, explicó.

A su juicio, el ajuste fiscal que se inició en 2022 y el incremento de las tasas de interés “fueron necesarios” para reducir la inflación y el déficit de cuenta corriente, que lo ve cercano a 3,5% el próximo año.

Pacto fiscal y nueva Constitución

Acerca de la discusión del pacto fiscal, Francis consideró “difícil ahora para el Gobierno obtener reformas de cualquier tipo”.

Con una visión más sombría, agregó: “No vemos manera que pueden obtener en el corto plazo” una reforma tributaria, “menos el pacto fiscal, me parece que la oposición no va apoyar, entonces no estamos esperando a nada”, dijo.

De todas formas, rescató que no se va a incurrir en gastos permanentes si no hay ingresos permanentes. “Entonces, si el Gobierno continúa así, probablemente no vamos a ver más incrementos en el lado fiscal”, explicó.

Una perspectiva que comparte en el caso de la discusión constitucional que se desarrolla, ya que no observa mucho apoyo en las encuestas, aunque precisó que todavía quedan meses para el plebiscito. “Pero en nuestro base case no vamos a ver un cambio”, opinó.

En contraste con el primer proceso, Francis señaló que el borrador “no tiene muchas consecuencias económicas y, por eso, nosotros no estamos preocupados”, dijo acerca de los temas fiscales y regulatorios.

“No vemos cambios económicos importantes realmente. Entonces, no es un factor realmente que va a cambiar nuestra perspectiva de la clasificación”, expuso.