Se acentúa el desánimo de los consumidores en mayo ante deterioro de expectativas sobre economía y el empleo

Mientras el mundo logró repuntar en el índice que elabora Ipsos, la visión local se debilitó arrastrado por el pesimismo que se acentuó respecto al momento económico.

Una nueva baja registró el Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por su sigla en inglés) que elabora mensualmente Ipsos durante mayo para el caso de Chile.

Aunque el descenso fue de una menor magnitud que la observada el mes precedente -de 0,4 punto porcentual frente a los 7,5 puntos anteriores-, fue suficiente para perder el umbral de los 41 puntos y retroceder hasta 40,9 puntos.

Con este resultado, el país cayó una posición para instalarse en la casilla 25 en el listado de 30 naciones medidas por la firma internacional.

Pese a persistir el pesimismo de los consumidores, el Índice de Chile está solo 0,8 puntos por debajo de su lectura del mismo mes de 2025.

De acuerdo con el country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, la comparación con el escenario de hace un año revela que las altas expectativas en torno a un cambio en la administración de gobierno no fueron de ayuda.

“En definitiva, la `luna de miel´ se acabó. Hay un nuevo turno en el desafío de recomponer la confianza ciudadana respecto a la economía del país y sus propias perspectivas financieras, en un panorama local y global complejo. Y, lamentablemente, el punto de partida de nuevo es cuesta arriba”, afirmó.

¿Qué pesó más?

Fritis destacó que una de las variaciones más relevantes del indicador de mayo fue en el subíndice de Expectativas Económicas, que registró un alza de dos puntos y llegó a los 57,5, impulsado por un repunte moderado, pero conjunto, en la percepción del futuro de la economía local y personal.

“Ahora, cuatro de cada 10 encuestados en Chile cree que la economía del entorno será más fuerte los próximos seis meses. Y, para el mismo período, la mitad de los encuestados nacionales cree que su situación financiera personal será mejor”, explicó.

Pero frente a esto, el subíndice de Trabajo disminuyó 2,1 puntos en el mes, retrocediendo a 42,7, relacionado al aumento del desempleo y 53% de los encuestados que mencionó haber perdido su trabajo o conocer a otra persona que le haya pasado.

Este porcentaje es el cuarto más alto entre los países medidos por el informe, detrás de Colombia, Argentina y Tailandia.

La dimensión de inversiones tuvo una leve baja de 0,3 punto en mayo, dejándolo en 34,7 puntos. En esta dimensión destacaron bajas en la medición de situación financiera personal actual y futura, confianza para comprar una casa o auto a futuro y comodidad para realizar otro tipo de compras para el hogar. No obstante, subió en la seguridad de tener capacidad de invertir en el futuro y ahorrar.

“Una última clave, y señal de alarma a la vez, es que el subíndice de Situación Económica Actual en Chile se ubicó por debajo de los 30 puntos por primera vez en dos años”, comentó Fritis.

El indicador marcó 29,5 puntos y cayó 0,9 puntos en el mes. “Será importante monitorear si esta percepción se agudiza, estabiliza o recupera en los próximos meses”, indicó el ejecutivo.

El mundo repunta

A nivel mundial, el Índice Global de Confianza del Consumidor mostró un repunte en mayo de 0,7 punto hasta 47,4.

Ello implicó una recuperación frente a la fuerte caída del mes pasado y ahora se sitúa en línea con la lectura de la misma época del año pasado.

En América Latina se observó una variación en la confianza del consumidor mixta en mayo. Colombia (-4,6 puntos) y México (-3,0 puntos) lideraron con las mayores caídas del mes. Sin embargo, Brasil marcó un alza de 3,1 puntos.