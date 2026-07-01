Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

¿Subirán o se mantendrán las tasas de interés? Las expectativas en torno a los bancos centrales de cara al segundo semestre

Según expertos, aunque la presión para endurecer la política monetaria se redujo gracias a la caída en los precios del petróleo, es probable que las tasas de interés globales se mantengan.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 12:45 hrs.

tasas de interés política monetaria FED BCE Fernanda Arancibia
<p>¿Subirán o se mantendrán las tasas de interés? Las expectativas en torno a los bancos centrales de cara al segundo semestre</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

AGF de Itaú mueve la grúa y ficha a exBanchile como nuevo gerente general
2
Economía y Política

Imacec: actividad económica cae en mayo y encadena cinco retrocesos consecutivos
3
Empresas

Paltas de Chile ante boom del consumo en Argentina: “Puede ser para nosotros como EEUU para México”
4
Economía y Política

Actividad de los sectores productivos se debilita y el mercado ve un mayor riesgo de una recesión técnica en el país
5
Empresas

“Vienen nuevos competidores”: Subtel anticipa la llegada de rivales para Starlink en mercado satelital chileno
6
Empresas

Codelco acusa a Contraloría de aplicar exigencia inédita: “Nunca en los más de 50 años de existencia de la corporación, ésta ha dictado actos administrativos”
7
Mercados

Tras reestructuración en gestión patrimonial: socio deja LarrainVial y lanza firma de asesoría de inversiones
8
Mercados

Dólar cotiza al alza cerca de $ 930 mientras compras globales coinciden con la contracción del Imacec en mayo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete