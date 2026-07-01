¿Subirán o se mantendrán las tasas de interés? Las expectativas en torno a los bancos centrales de cara al segundo semestre

Según expertos, aunque la presión para endurecer la política monetaria se redujo gracias a la caída en los precios del petróleo, es probable que las tasas de interés globales se mantengan.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra alivió en algo las presiones inflacionarias a nivel global. Y las posibilidades de un alto al fuego definitivo tiene al mundo expectante, especialmente a los bancos centrales.

Mientras algunos como la Reserva Federal (Fed), el Banco de la Reserva de India (RBI) y el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) mantuvieron sus tasas de interés sin cambios, otros como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) optaron por elevarlas.

La caída de los precios del petróleo derivada del acuerdo de paz redujo las probabilidades de un impacto de segunda vuelta sobre la inflación subyacente –que no toma en cuenta los elementos volátiles, como la energía y los alimentos–, por lo que “la presión de endurecer la política monetaria ha disminuido”, explicó el economista jefe de Oxford Economics, Ryan Sweet.

Para el director de investigación de XTB, Ignacio Mieres, el panorama de tasas de este año refleja un cambio claro respecto a la dinámica de 2025, cuando el sesgo dominante entre los bancos centrales era de recortes. “Hoy ese impulso se frenó y la lógica pasó a ser mantener e incluso subir las tasas”, agregó.

En su informe de Perspectivas de Mitad de Año, JPMorgan prevé “paciencia” por parte de los bancos centrales hacia adelante. “Incluso con las expectativas de alzas de tasas en los próximos meses, anticipamos que las tasas de política monetaria globales aumentarán menos de 20 puntos base (pb) en el transcurso de este año”, sugirió el reporte.

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) fue uno de los varios bancos centrales que decidieron mantener las tasas.

En la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el rango de tipos de interés permaneció sin cambios, ubicado entre el 3,5% y 3,75%, pero esta vez con un mensaje restrictivo y hasta considerando un aumento para este año, debido a que la inflación subyacente sigue por encima del 2%.

Ante esto, Oxford Economics pospuso la previsión del próximo recorte de tipos de la Fed de diciembre para el segundo semestre de 2027, principalmente debido al “cambio deliberado en la función de reacción y en la estrategia de comunicación” del banco central estadounidense, señaló Sweet, quien además advirtió que este nuevo enfoque más “opaco” en la entrega de información podría traer consecuencias imprevistas para la economía mundial en su conjunto.

“Una Fed menos predecible eleva las primas de riesgo globales y podría endurecer las condiciones financieras más allá de Estados Unidos”, afirmó el economista.

Desde JPMorgan comparten el pronóstico de Oxford Economics de tasas sin cambios hasta el segundo semestre de 2027. “Creemos que el Comité se inclinará por pasar por alto lo que consideran un bache temporal en la inflación de bienes. ¿Qué podría llevarlos a subir las tasas antes? Evidencia de sobrecalentamiento en el mercado laboral o que las expectativas de inflación comiencen a desanclarse”, sugirió el análisis en su informe de Perspectivas de Mitad de Año.

Por su parte, el Banco de Inglaterra está en una situación similar a la de la Fed. En su decisión más reciente, la institución mantuvo las tasas de interés en 3,75%, como lo ha hecho desde que estalló la guerra entre EEUU e Irán, pero también debido a que la inflación sigue por sobre el objetivo del 2%. “Mantenemos nuestros pronósticos de que el BoE estará a la espera”, afirmó Sweet.

En el escenario más cercano, el Banco de México (Banxico) también siguió los pasos de la Fed y el BoE, con su tasa de interés en 6,5%, sin cambios y en su nivel más bajo en cuatro años.

Los bancos que aumentaron las tasas

En contraste, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón decidieron subir sus tasas de interés, pero, según Mieres, “es importante matizar las decisiones”, ya que responden a motivaciones distintas.

El BCE aumentó su tasa de interés en 0,25 punto porcentual, alcanzando el 2,25% y siendo el primer banco central del G7 en apuntar a un alza en las tasas en respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente. Este incremento correspondería a una “manera preventiva para anticiparse a posibles efectos de segunda ronda del encarecimiento de la energía sobre la inflación”, según explicó Mieres.

Para Sweet, el consejo del BCE estará “muy atento ante cualquier señal de presiones inflacionarias sostenidas”, pero no elevará los tipos de interés.

En la misma línea, el BoJ elevó la tasa de referencia a su nivel más alto desde 1995, hasta el 1% debido a presiones inflacionarias impulsadas por los costos de energía. Aún así, los costos de endeudamiento del país nipón siguen siendo de los más bajos a nivel mundial.

A diferencia del BCE, esta alza de tasas en Japón vendría de un “proceso de normalización después de años con su tasa prácticamente estancada”, afirmó Mieres, por lo que este aumento obedece más a corregir una política laxa que a un giro restrictivo.

Sobre un pronóstico de la política monetaria, JPMorgan apuntó a que tanto el BCE y el BoJ realizarán otro incremento en septiembre y octubre respectivamente, mientras que el BoE optaría por un primer recorte en julio.

Otro de los bancos centrales que se sumó a un alza –esta vez a nivel regional– fue el Banco de la República de Colombia (BanRep), el cual aumentó las tasas en 75 pb hasta alcanzar el 12%. Esto representa un tercer incremento en el actual ciclo monetario del país, cuando en enero el BanRep decretó un alza de 100 pb.

No obstante, para el economista jefe para Mercados Emergentes de Capital Economics, William Jackson, “esta medida se da tras una inusual pausa en el ciclo alcista en la última reunión de abril, la cual creemos estuvo motivada por el deseo de los encargados de la política monetaria de evitar convertirse en objeto de disputa política antes de las elecciones presidenciales.”

De esta forma, la elección de Abelardo de la Espriella como Presidente en Colombia permitió a los miembros del banco central tomar decisiones de manera más “cómoda” luego de enfrentar a Gustavo Petro –el actual mandatario–, quien culpó a la política monetaria con inclinación restrictiva de asfixiar a la economía.

Así, esta segunda mitad del año será clave para “observar cómo se moderan las expectativas de inflación, que serán las que terminen definiendo si los bancos centrales retoman el sesgo de recortes hacia 2027 o sostienen por más tiempo la postura actual de espera”, indicó Mieres.

“Aunque la paciencia parece haber dado frutos para muchos, es poco probable que los bancos centrales den por superada la situación (...) no sería de extrañar que adoptaran un discurso restrictivo sin llegar a materializarlo en acciones concretas”, señaló el economista jefe de Oxford Economics.