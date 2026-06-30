¿Surte efecto el recorte fiscal? El gasto público se modera en mayo, aunque también caen los ingresos

Como resultado, el déficit fiscal se mantuvo en 2,5% del PIB en los últimos 12 meses, según el reporte de la Dipres.

El resultado de la ejecución presupuestaria del sector público en mayo pareciera comenzar a reflejar el impacto de los millonarios recortes de gasto que está llevando a cabo la administración de José Antonio Kast, que al quinto mes de este año ya totalizaban cerca de US$ 2.000 millones, con una meta de llegar a US$ 6.000 millones de ajuste en un lapso de 18 meses.

Así lo muestran los datos dados a conocer la tarde de este martes por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, ya que en el quinto mes del año el gasto público creció 0,4% respecto al mismo período de 2025, alejándose del dinamismo que mostró en los meses previos.

En particular, en febrero y marzo los desembolsos del aparato estatal habían crecido 5,1%, mientras que en abril 3,2%.

De esta forma, en lo que va del presente ejercicio el gasto del sector público se expande 1,1%, dos décimas por debajo del registro acumulado entre enero y abril.

3,3 % creció el gasto corriente en mayo, versus el 6,2% en abril.

Según la Dipres, ambos componentes del gasto aportaron a la moderación del mes.

El gasto corriente -que financia la operación del aparato estatal- creció un 3,3% real anual en el mes, una desaceleración frente al 6,8% de febrero, 6,9% de marzo y el 6,2% de abril.

En el mes, el aumento fue impulsado por subsidios y donaciones (5,1%, moderándose respecto al 7,4% de abril) y del gasto en personal (5%), junto con una normalización del pago de intereses tras el elevado crecimiento de abril (2,1% versus 21,2%, respectivamente), explicó el organismo.

Por otra parte, el gasto de capital (transferencias de capital del Estado e inversión pública) se contrajo un 15,7% real anual en mayo, empeorando respecto del 14,1% del mes previo.

La inversión pública descendió 33,2% en el mes, también profundizando en relación al 30,2% de abril.

Las transferencias de capital cedieron un 2,6%, cifra similar a abril.

En lo que va del año, el gasto en capital acusa un retroceso de 14,2%, de la mano de una contracción de 28,4% de la inversión estatal y una merma de 4,3% en las transferencias de capital.

Ingresos a la baja y el déficit se mantiene

Pese a que la contención del gasto podría ser una noticia positiva pensando en los esfuerzos de consolidación presupuestaria, lo cierto es que los ingresos no ayudaron.

De hecho, los ingresos totales del Gobierno Central se contrajeron un 6,7% en mayo, tropezando en comparación con el aumento de un 13,2% de abril.

En el año, acumulan un alza de 4,1%, que es menor al 5,4% registrado entre enero y abril.

“El resultado del mes estuvo determinado por la caída de los ingresos tributarios (-19,7%), r flejo de las devoluciones asociadas a la Operación Renta 2026, lo que confirmó que parte importante del repunte observado en abril respondió al calendario del proceso”, explicó la entidad dirigida por el ingeniero José Pablo Gómez.

La recaudación del resto de contribuyentes disminuyó 24,2% real anual en el mes, mientras que el acumulado pasó de −0,1% en abril a −2,3% en mayo, debido principalmente a las devoluciones.

“La evaluación de la Operación Renta requiere considerar conjuntamente la ejecución de abril y mayo, dado que ambos meses reflejan etapas distintas del proceso. Mientras en abril predominan las declaraciones con pago, en mayo se concentran las devoluciones asociadas a la declaración anual. Como resultado, la recaudación presentó un patrón estacional habitual, con un aumento transitorio de los ingresos en abril que es parcialmente revertido durante mayo”, complementó la Dipres.

Dado lo anterior, el balance efectivo del Gobierno Central no varió en su medición a 12 meses, manteniéndose en 2,5% del Producto.