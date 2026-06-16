Vergara apunta contra el crédito tributario al empleo y cree que el decreto fiscal permitirá un crecimiento muy acotado del gasto público a futuro

El expresidente del Banco Central dijo que en su opinión la meta autoimpuesta por el ministro de Hacienda “es ambiciosa”.

El actualizado decreto de política fiscal, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sigue generando diversas visiones. Esta vez fue el turno del expresidente del Banco Central (2011-2016), Rodrigo Vergara, de dar su visión para una meta del Ejecutivo que calificó como “ambiciosa”.

“Yo creo que ir de un déficit de 3,5% a 1,5% en un período de cuatro años es ambicioso”, aseguró Vergara, aludiendo a lo planteado por Quiroz, quien prevé cerrar la presente administración con un saldo estructural del -1,5% del PIB.

Asimismo, sostuvo que si bien una parte importante del cambio se produce al principio, se debe tener en consideración que “dado que no voy a subir impuestos, requiere un muy acotado gasto” fiscal para los próximos años.

En una presentación en el Centro de Estudios Públicos (CEP), Vergara enfatizó que si el país llega a reducir el déficit a 1,5% del PIB al final del actual gobierno "sería una cosa bastante positiva”.

En esa línea, Vergara destacó que “efectivamente es difícil estabilizar la deuda”, asegurando que si eventualmente se supera el 45% del PIB en deuda, “que las proyecciones y lo que esté pasando den cuenta de una trayectoria que va convergiendo a ese nivel”, cerró.

Crédito tributario al empleo

Otro punto abordado por el economista fue el crédito tributario al empleo, medida perteneciente al proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, que ha sido apuntada por su alto costo, estimado en US$ 1.400 millones, poniéndo en tela de juicio el costo-beneficio de la propuesta.

Al respecto Vergara aseveró que en su opinión es una medida “que no va a tener demasiado efecto en el empleo y que es tremendamente cara”, comentando que el argumento del gobierno con el crédito de “proteger el empleo” no es algo que lo “persuade demasiado”, mencionando incluso que “el financiamiento de esta reforma quedaría solucionado si uno simplemente deja de lado esta medida”.





