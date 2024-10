Boric afirma que se enteró el martes "de una denuncia, no de su contenido" contra Monsalve y reconoce que exsubsecretario revisó cámaras del hotel

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Lo que quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ánimo de esconder o tapar algo tan grave como esto que es gravísimo, todos los que tengan que enfrentar la justicia lo tendrán que hacer partiendo por el ex subsecretario Monsalve”; señaló el Presidente Gabriel Boric, el día después de la renuncia del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación por una asesora.

Boric se tomó 53 minutos para explicar en Lampa, antes de una actividad con adultos mayores, lo sucedido con el caso que tiene conmocionado a La Moneda y que obligó a un ajuste de piezas en el gabinete trasladando al ex ministro de Justicia, Luis Cordero, al cargo de Monsalve.

El mandatario indicó que el martes en la tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá le informó lo que sucedía e inmediatamente citó a su despacho a Monsalve. “De lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido y con los antecedentes reunidos, el jueves le solicité la renuncia y me la presentó”.

Afirmó que “su renuncia consideramos que es lo que corresponde y un paso imprescindible para asegurar investigación completa, en particular porque en su rol Monsalve tenía jefatura sobre las policías, por lo mismo, su permanencia, aun sin haber sido formalizado, nos pareció que era incompatible con la denuncia en su contra”.

Actores políticos alertan sobre impacto de denuncia contra Monsalve en crisis de credibilidad de las instituciones

Boric también reveló parte de la conversación con Monsalve la noche del martes. “El subsecretario me comentó que él había revisado las cámaras del hotel… ahora si hubo obstrucción a la justicia no tengo conocimiento de aquello” y luego complementó con que “el subsecretario me dijo que revisó las cámaras para saber qué es lo que había pasado, no conozco nada de adulteración de pruebas, pero entiendo que la PDI ya ha estado en el hotel y en la pieza”.

Reafirmó que “es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de privilegios, que nada obstaculice a la justicia y la renuncia es una demostración clara de nuestro compromiso con las mujeres”.

Sobre si fue improvisada la llegada de cordero a Interior sostuvo que efectivamente hasta el martes no tenía pensado hacer un cambio en el gabinete, pero que “en la seguridad no se puede improvisar, me pareció que dada la crisis que provoca se requería una persona que de garantías y transmita tranquilidad y respeto”.

En medio de la inédita conferencia de cerca de un ahora el mandatario expuso todos los antecedentes que dijo tener en su conocimiento respecto del caso, se dio tiempo para buscar en su teléfono la hora exacta en que se comunicó por mensaje de texto con el subsecretario la tarde del martes para citarlo y pedirle explicaciones, se bajó del escenario por unos minutos para recriminar a su jefa de prensa que le pedía insistentemente terminar la conferencia; y afirmó que “tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad” luego de haber recopilado los antecedentes necesarios sobre la denuncia.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó que la ex autoridad solicitó a sus escoltas que lo dejaran solo esa noche en que habrían ocurrieron los hechos que se investigan y que fue él quien alertó a la ministra del Interior de la investigación que se estaba iniciando contra Monsalve.

Mientras que a nivel político la bancada de diputados de la UDI está solicitando que se cite a declarar al Presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación de la denuncia contra Monsalve.