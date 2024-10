Manuel Monsalve renuncia tras denuncia de abuso sexual y Luis Cordero asume como nuevo subsecretario del Interior

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un sorpresivo cambio de piezas en el Gabinete tras una revelación que remeció La Moneda: el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), informó que renunció este jueves a su cargo, luego que se hizo pública una denuncia en su contra por abuso sexual presentada por una mujer de 32 años ante fiscalía.

Tras el anuncio de Monsalve, Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que asumió como subsecretario del Interior el hasta ahora titular de Justicia, Luis Cordero, quien será sucedido en ese puesto por el actual subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

"He presentado mi renuncia al Presidente de la República, porque durante esta semana se presentó una denuncia en mi contra y como tengo que garantizar el normal funcionamiento del gobierno y en el ejercicio de mi cargo tengo relación directa con el Ministerio Público, PDI y Carabineros debo garantizar la autonomía de las instituciones para investigar”, dijo Monsalve en un breve punto de prensa en La Moneda.

Explicó que “he sido informado que existe una denuncia en mi contra, denuncia de la cual aún no conozco los detalles y quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia”.

Luego de la declaración Monsalve evitó contestar preguntas y abandonó La Moneda.

Cambios en Justicia

Cordero es abogado de la Universidad de la República, doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Ejerció profesionalmente en la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (1997-2002) y fue jefe del Departamento de Evaluación y Control de la Defensoría Penal Pública (2002-2007).

Presidencia informó además que el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile; máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid; máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucional. Además es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

En su reemplazo, asume como subsecretaria subrogante María Ester Torres, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia.