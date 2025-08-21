Empresas Hites sigue con pérdidas, pero las recorta en un 71% en la primera mitad del año
Los ingresos del retailer cayeron un 1,2% en el semestre.
Noticias destacadas
Los ingresos de Empresas Hites registraron una caída leve -de un 1,2% en comparación al mismo período de 2024- al cierre del primer semestre, superando los $ 152 mil millones.
El retailer ligado a la familia homónima recortó las pérdidas que tuvo en este período del año anterior en un 71%, pero mantuvo un resultado negativo por $ 4.564 millones, reportó al regulador este jueves.
Con todo, la firma aseguró que continuaba con una tendencia positiva, influida por la mejora en la gestión de riesgo y costos de venta.
“El plan de revitalización de la compañía ha avanzado en su curso, teniendo un resultado operacional positivo este segundo trimestre por $ 248 millones”, destacó la empresa.
En el desglose, los ingresos retail cayeron un 1% a junio, mientras que los del segmento financiero lo hicieron en 1,8%.
“Cumpliendo con el plan de inyectar recursos en el negocio financiero de manera rentable, la cartera bruta creció más de $ 5 mil millones, al compararse con el cierre del trimestre anterior, llegando a $ 127.293 millones”, dijo Hites.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete