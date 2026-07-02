Canciller viajará a EEUU en medio de reactivación de amenaza arancelaria de Washington

El canciller Pérez Mackenna fue parte de la delegación chilena que acompañó al Presidente Kast a Paraguay y Uruguay.

El ministro tiene contempladas reuniones con representantes del sector privado y el Departamento de Comercio para analizar los desafíos comerciales. También visitará México.

Una intensa agenda en Estados Unidos y México desarrollará el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, con la finalidad de fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales de Chile.

La gira se extenderá entre el 3 y el 9 del mes en curso y contempla actividades en las ciudades de Nueva York, Washington y Ciudad de México, entre las que se cuentan reuniones con autoridades políticas, líderes empresariales; y organismos multilaterales.

Todo lo anterior, en medio de la nueva amenaza de la Casa Blanca de aplicar un impuesto adicional de 125% a diversos países entre los que está incluido Chile.

“Esta gira busca fortalecer relaciones estratégicas, atraer inversiones y seguir proyectando a Chile como país serio, confiable, comprometido con la seguridad y el crecimiento”, dijo Pérez Mackenna.

Luego de unos días en Nueva York, donde también sostendrá un encuentro con el representante chileno en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Roberto Ampuero, el canciller se trasladará a Washington. En la capital estadounidense el foco estará puesto en la relación bilateral, el comercio, la inversión y la cooperación estratégica.

“Estados Unidos es un socio estratégico fundamental para Chile. Tenemos una relación sólida y de largo plazo, basada en valores compartidos, comercio, inversión y cooperación”, afirmó el ministro ad portas de reuniones en el Departamento de Estado y en la Oficina del Representante de Comercio.

La agenda también considera encuentros con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Atlantic Council, el Council of the Americas, la International Development Finance Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Minerales críticos

Pérez Mackenna explicó que “la seguridad económica, la innovación, la energía y los minerales críticos son áreas donde existe un enorme potencial de colaboración”.

Estados Unidos hoy es el segundo mayor socio comercial de Chile y en el mismo día en que Kast asumió su mandato se reafirmó esta relación al suscribir un acuerdo para la colaboración en el desarrollo de minerales críticos y en seguridad.

El acuerdo en minerales críticos estableció un marco de cooperación orientado a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, promover inversión y avanzar hacia una mayor generación de valor agregado. Esto permite proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global como proveedor de recursos.

En la agenda también estará “la defensa de los exportadores chilenos ante los aranceles fijados por Estados Unidos”, señalaron desde cancillería.

Es así que el gobierno, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), mantiene un proceso de diálogo y negociación continuo con las autoridades estadounidenses.

La gira concluirá el 9 de julio en México, fecha en que el canciller se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para profundizar la colaboración en áreas estratégicas como seguridad, inversión y comercio.

México es uno de los principales socios de Chile en América Latina y esa relación se buscará potenciar.