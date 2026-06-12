Colegio de Ingenieros distingue a exministro Larraín
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El director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue distinguido con el “Premio Nacional Persona”, reconocimiento otorgado por el Colegio de Ingenieros de Chile a aquellos profesionales que han realizado contribuciones al desarrollo del país.
La distinción reconoce trayectorias destacadas en ámbitos como la gestión y administración de proyectos, empresas y emprendimientos; el desarrollo tecnológico; la excelencia técnica; la docencia y la investigación; así como el aporte al progreso económico y social de Chile.
Tras recibir el galardón, Larraín sostuvo que “este premio, además de un gran honor, es una responsabilidad. Porque un reconocimiento como éste ciertamente no es para dormirse en los laureles. Es justo celebrarlo y compartirlo con los que uno quiere, pero mucho más importante es que sea un aliciente para seguir intentando aportar al país, en mi caso, desde la academia y las políticas públicas”.
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