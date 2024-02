Cristián Larroulet, exjefe de asesores de Sebastián Piñera: “Piñera dejó una agenda de reformas políticas que apuntan a una mayor unidad”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un viaje a Estados Unidos alista por estos días Cristián Larroulet. Su objetivo es visitar la Universidad de Chicago, donde revisará los archivos académicos personales de Theodoro Schultz, premio Nobel de Economía 1979 y quien fuera el directivo que firmó en 1955 el acuerdo con la Universidad Católica para permitir el intercambio de profesores y egresados chilenos, el origen de los denominados “chicago boys”.

Un trabajo que está haciendo en el marco de su calidad de investigador de la Universidad del Desarrollo, pero que en nada limitan las reflexiones sobre el futuro de la derecha que le ha generado el fallecimiento del exPresidente Sebastián Piñera, el 6 de febrero.

Su estrecho vínculo con el exmandatario, que lo llevaron a ser el único colaborador que trabajó con él en sus dos períodos de gobierno, además lo impulsan a profundizar en el momento económico del país.

“Lo que necesitamos ahora es mejorar las pensiones, mejorar el ahorro, darle más competencia al sistema. Y eso es lo que propuso el Presidente Piñera y para ello el 6% tiene que ir a las cuentas de ahorro de las personas”. “El simbolismo de haber entregado un documento por parte de los exministros del Presidente Piñera en el tema incendios es muy profundo”.

-¿Qué reflexiones o sentimientos afloran después de haber trabajado tan cercanamente con Sebastián Piñera durante sus gobiernos?

- El sentimiento más fuerte, desde la perspectiva más personal, es la sensación de ausencia que se tiene cuando se va una persona que ha sido tan importante para la vida pública del país. Hay que pensar que la relación con él de mi parte, se inició en 1989, cuando él fue el jefe de campaña en la primera etapa de la candidatura de Büchi en la elección presidencial. Después siguió cuando él era senador y yo dirigía Libertad y Desarrollo y, bueno después él me invita a trabajar en el programa de gobierno antes del año 2009, posteriormente ministro y después jefe del segundo piso.

Es una relación muy larga y, como he dicho siempre, Piñera estaba muy preocupado de los problemas de Chile y, por lo tanto, era también una especie de padre protector, en el sentido de que estaba permanentemente inquieto por los destinos de Chile y su futuro, las posibilidades de progreso y paz en el país.

Y la segunda reflexión es el cariño popular, ha sido muy significativo. Esto no se ve solamente en los funerales. Se me acercan personas y me dicen, usted trabajó con el Presidente Piñera, que pena más grande, que gran hombre y eso me pasa en cada instante. Que me parece de toda justicia que una persona que le dedicó tanta energía, tantas horas a trabajar por el bien del país, es de toda justicia que eso ocurra, pero es inesperado en su profundidad, en su extensión en el cariño de la gente.

- Estos días, excolaboradores llegaron hasta La Moneda para compartir su aprendizaje por el tema de los incendios. ¿Cree que ese tipo de colaboraciones deben persistir?

- Lo que pasó es un buen ejemplo del espíritu del Presidente Piñera. Él estaba permanentemente preocupado de los asuntos del país y hay que pensar que lo que se hizo lo encargó él a su equipo. Lo conversó con el propio Presidente Gabriel Boric y refleja también lo que estamos hablando; ese patriotismo, ese trabajo sin descanso por el país. Obviamente, que ese legado tiene que continuar. Los países que progresan son los que están unidos, en que hacemos esfuerzos por que participen todos los sectores que tienen amor por la patria, por resolver los problemas.

- Señaló que el mejor homenaje a Piñera es la unidad de la derecha ¿Cómo se logra en un año electoral donde sabemos que el ambiente se polariza más?

- La unidad dije es una obligación, pero además es un imperativo y, especialmente, en el mundo que estamos viviendo, donde por razones del cambio tecnológico, las tendencias polarizantes son más fuertes. Por eso, el Parlamento también es muy importante en esta materia, pero también hay que hacerla a través de las instituciones políticas. Hay que perfeccionar las instituciones políticas en esa dirección y aquí de nuevo aparece un nuevo legado de Piñera: él hizo la ley de primarias.

Las primarias es un mecanismo institucional que en Chile no existía y que permite promover la unidad y alcanzar la unidad en las elecciones, porque permite que los distintos partidos políticos elijan a sus representantes a través del mecanismo de la consulta y la elección ciudadana.

Entonces, hoy día la unidad para la centroderecha es un imperativo. La unidad para el país frente a grandes desafíos es también un imperativo. Por eso, que el simbolismo de haber entregado un documento por parte de los exministros del Presidente Piñera en el tema incendios es muy profundo. Instrumentos como las primarias son muy importante en este tiempo y creo que la centro derecha, el centro, todos los sectores que estuvieron el 4 de septiembre unidos y que sacaron el 62% de la votación para rechazar un mal proyecto constitucional, son los que debemos aspirar a que nuevamente se unan en las elecciones municipales, en las elecciones de gobernadores y en las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales el año 2025.

- ¿Ve participando por ejemplo a José Antonio Kast en una primaria con Evelyn Matthei?

- Soy un académico, planteo el anhelo que tengo y que creo que la gran masa de los ciudadanos que apoyó y apareció en estos días reconociendo la figura del Presidente Sebastián Piñera, esa gran masa de ciudadanos, esa gran mayoría de los chilenos, los mismos que rechazaron ese texto que no correspondía a la realidad de Chile el 4 de septiembre son las personas que quieren que haya unidad del más amplio sentido, desde republicanos hasta sectores de centroizquierda democrática. Se ve que existe esa demanda ciudadana por mayor unidad.

Ahora, incluso más, quiero decir que esto no es suficiente. En el debate que hemos tenido en el último tiempo, en las entrevistas del Presidente Sebastián Piñera, él dejó una agenda de reformas políticas que apuntan en la dirección de mayor unidad. Voy a poner un ejemplo, la reforma para tener un cambio en el sistema electoral que apunten en la dirección de menos partidos políticos, en la dirección de una mejor relación, una mayor armonía entre el Parlamento y el Presidente de la República o el Poder Ejecutivo. Y reformas que permitan una mayor disciplina partidaria. Es decir, que no exista discolaje, que se desincentive el discolaje y se fomente la mayor disciplina partidista, eso está en la agenda del futuro. El exPresidente lo planteó, creo que hay que abordarla más temprano que tarde.

- También se reflotó la reforma previsional que impulsó el exPresidente. Incluso, la vocera de Gobierno decía que se podría conversar la idea original del proyecto del 3% y 3%...

- Es más profundo que eso. Realmente es lamentable la afirmación de la ministra vocera, porque muestra una ignorancia muy profunda. Y es que aquí ha habido un gran cambio en el sistema previsional. A mí, en estos días, varias de las personas que se me han acercado para lamentar el fallecimiento del Presidente Piñera, diría que casi el 50% de ellas, son personas que valoran y agradecen más bien la Pensión Garantizada Universal, es decir, la última reforma previsional sustantiva que el Presidente Piñera hizo en su segundo gobierno y que ha cambiado la realidad profundamente, al punto que significa -si se mide desde la perspectiva de una tasa de cotización-, representa bastante más que el 3% de que iba en el proyecto anterior a un fondo solidario. La PGU es mucho más que eso desde la perspectiva de darle solidaridad al sistema previsional. Por eso, es que el Presidente Piñera dijo no. El 6% tiene que ir al ahorro de las personas, a las cuentas individuales y eso por una perspectiva de tener un sistema de ahorro que mejore las pensiones de las personas, pero que a su vez esté complementado -como lo está ya- con la Pensión Garantizada Universal. Nosotros hoy tenemos un sistema previsional que tiene ese componente tan importante. Lo que necesitamos ahora es mejorar las pensiones, mejorar el ahorro, darle más competencia al sistema. Y eso es lo que propuso el Presidente Piñera y para ello el 6% tiene que ir a las cuentas de ahorro de las personas.





“Tenemos que volver a crecer. Chile tiene que plantearse la meta de crecer al 4% anual”

El economista sostiene que “los países crecen y progresan cuando se produce la innovación, cuando se aumenta la productividad y detrás del aumento de la productividad está el emprendimiento”.