Cristóbal Huneeus, director de Unholster: “Con más transparencia y rapidez las posibilidades de fraude son muy bajas” en una elección de dos días

El director de data science de la empresa tecnológica Unholster y cofundador de la plataforma de análisis electoral DecideChile, Cristóbal Huneeus, entra al debate por la realización de las elecciones de octubre en dos días señalando que debe ser una situación puntual y no permanente. Además, sostiene que son muy bajas las posibilidades de fraude y llama al Servel a avanzar en implementar el voto mediante correo como en otras partes del mundo.

Cabe recordar que el Congreso aprobó, antes de la entrada en vigor del voto obligatorio, la realización de cuatro elecciones en un mismo día, lo que en esta oportunidad corresponde al 27 de octubre de 2024. Se trata de cuatro papeletas para las elecciones de gobernador (GORE), alcalde, consejeros regionales (CORE) y concejales. Adicionalmente, fue también el parlamento el que estableció en enero de 2023 en la Constitución, que las elecciones fueran con voto obligatorio.

“Creo que el sistema electoral hay que perfeccionarlo, en otros países se puede votar por correo (...) el Servel debiera pilotear esa posibilidad”.



“Si hay dudas éstas se pueden resolver con transparencia, por ejemplo, que el Servel después del primer día publique las tasas de participación por mesas para que no haya ninguna suspicacia, que esos datos estén disponibles”.

- ¿Qué le parece el debate generado por la posibilidad de tener elecciones en dos días?

- Es un debate que llega un poco tarde, porque aunque es necesario, -porque el sistema electoral partió con voto obligatorio donde votaba toda la gente-, había menos elecciones. Pensemos que hasta el año 2004 los alcaldes se eligen dentro de los concejales, por tanto, uno iba a votar por el concejal y lentamente le hemos ido agregando elecciones, la de alcalde en 2004, los consejeros regionales en 2013 y los gobernadores en 2021.

Luego vienen las elecciones con voto obligatorio, por tanto, esta discusión se debió haber hecho mucho antes. El país creció en términos de electores y el sistema no se ajustó al respecto, me parece bien el debate, aunque un poco tarde.

Ahora tenemos la experiencia de 2021 donde los dos días funcionaron bien. La solución de los dos días puede ser una solución transitoria, pero no puede ser una solución permanente. No puede ser que no podamos votar las cuatro elecciones juntas un mismo día, por tanto, hay que buscar una solución que combine algunas eficiencias en infraestructura y más locales.

- ¿Cuáles son las ventajas y dificultades de hacerlo en uno o dos días?

- El beneficio es que todos puedan votar, que no se produzcan grandes filas y tengamos un proceso eleccionario como los que conocemos en el país que son ejemplares. Y el riesgo es que si lo hacemos todo en un mismo día para todo el país se pueden generar filas largas. El Servel habla de 14 horas con los dos minutos y medio para votar, por lo tanto, no se puede tener un proceso eleccionario como lo tenemos concebido hoy en 14 horas.

Además, el tema de los dos días tiene un efecto: hay que cerrar el comercio ambos días y eso tiene un efecto económico relevante, sobre todo pensando que no puede ser una solución permanente, por eso digo que debe ser algo transitorio.

- ¿Algunos detractores de los dos días señalan que se podrían generar indicios de fraude?

- Esto ya se hizo en el año 2021 producto de la pandemia, cuando había que mantener distancia del resto de las personas para evitar que la gente se contagiara y funcionó perfecto. De lo que me acuerdo votó la mitad de la gente cada día. Si hay dudas éstas se pueden resolver con transparencia, por ejemplo, que el Servel después del primer día publique las tasas de participación por mesas para que no haya ninguna suspicacia, que esos datos estén disponibles. Lo estuvo la vez pasada en la página web, eso se puede hacer de nuevo ahora, con más transparencia y rapidez creo que las posibilidades de fraude son muy bajas. En ese sentido el Servel funciona muy bien, organizó el proceso muy bien y no me cabe duda que esta vez también.

- ¿Qué dice la experiencia internacional para elecciones, es común que sea en dos días o se concentran en una jornada?

- No. La norma general es que sea siempre en un día. En este caso hay que tener ojo, porque uno de los argumentos del Servel es que hay papeletas muy grandes, pero en elecciones con cuatro votos, con voto voluntario lo que pasa es que los votos grandes con muchos candidatos no son en todo el país.

Si miramos la elección de concejales en 2021 donde se concentran la mayor cantidad de candidatos, la cantidad de comunas que tenían menos de 40 candidatos eran 228. En la gran mayoría de las comunas, muchas de ellas chicas, había pocos candidatos. Entonces, es presumible pensar que para esas comunas los dos minutos y medio no son una buena aproximación. Por lo tanto, un minuto y medio a dos minutos es una mejor descripción, porque si fuera un minuto y medio en vez de dos minutos y medio, se alcanza a hacer la elección en un día.

Por eso encuentro que la norma del máximo de tiempo no es un buen descriptor de lo que puede suceder en comunas en donde no hay mucho candidato. Sabemos las comunas en que hay muchos, como Iquique, Antofagasta, Maipú, entonces quizás en esas comunas se puede buscar una solución alternativa.

Pensemos que se armó de la noche a la mañana un sistema de testeo gigante y uno podría pensar en una solución de ese tipo para la elección de octubre, en donde se instalan carpas gigantes que son locales transitorios que no necesitamos en todo el país.

- ¿Hasta qué punto el voto obligatorio incide en esta decisión?

- Fue clave, porque en el fondo el sistema estaba pensado para la mitad del país, no para todos.

- ¿Cómo ha funcionado el sistema de voto obligatorio en Chile?

- Súper bien, uno se pregunta por qué vota el 85% y no el 100%, probablemente hay un 15% que está más allá de los 200 kilómetros de distancia de su local. No hemos tenido acceso a los datos de los Juzgados de Policía Local, que es donde la gente se va a excusar. Sería bueno que se hiciera un esfuerzo en eso para saber efectivamente cuánta gente está en el padrón y no vota; y ahí se puede mejorar la calidad del padrón, pero encuentro que ha funcionado muy bien y el Servel ha sido muy eficiente en la entrega de resultados.

- ¿El sistema electoral chileno es el adecuado o es perfectible?

- Creo que el sistema hay que perfeccionarlo, en otros países se puede votar por correo. El caso más conocido es Estados Unidos, donde en la última elección votó el 30% por correo. Hay que ver si en Chile eso podría funcionar, no tenemos un sistema de correo tan eficiente, hay que ver como evitamos el fraude, pero esas cosas creo que el Servel las debiera pilotear antes de llevarlas a escala nacional. Sé que están viendo algunas de estas cosas, pero es necesario modernizarlo a la realidad de que hay más procesos eleccionarios y más gente votando. No sé si aplicar el caso brasileño de voto electrónico porque hay poco consenso al respecto, pero el voto por correo si lo podemos adoptar es algo intermedio.