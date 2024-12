¿Destino exótico? Chile se pone como meta atraer turistas desde India, China y Japón

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Atraer turistas desde Asia, principalmente desde India, China y Japón, es uno de los objetivos a mediano plazo de distintos representantes del sector, quienes ven una gran oportunidad para posicionar a Chile como un destino único por la diversidad de paisajes y experiencias de aventura y por el contacto con la naturaleza.

Según señala la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, ya hay atisbos de un interés que se potencias, en un escenario donde los mercados tradicionales de procedencia en la región son Brasil y Argentina (que concentran las llegadas), a los cuales se suman Norteamérica y Europa.

Al respecto, comenta que en la última feria internacional de promoción turística estuvo con operadores de India. “Ellos encuentran a Chile como un destino exótico y están trabajando para llegar hasta acá, lo mismo pasa con Japón y China, la idea es abrir y potenciar estos mercados”, precisa.

En la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Perú durante noviembre, que congrega a 21 economías, Pardo cuenta que se reunieron con varios países de la citada zona y “el deseo de ellos es que quieren llegar”, dadas las características de Chile como un destino atractivo para el turismo de aventura y de naturaleza.

Un punto a favor de esta aspiración es que Asia es un mercado poco explorado para atraer turistas.

A lo anterior, la subsecretaria añade la mejora en conectividad del país. A modo de ejemplo, menciona que “desde Turquía ya tenemos vuelos directos desde diciembre y vamos a tener, también, con otras líneas de Marruecos y Arabia Saudita” durante 2025.

Adicionalmente, la entrada de divisas de turistas de naciones lejanas, como Asia, se estima alta. Las cifras sugieren que un turista promedio gasta US$ 65 diarios, mientras que en el caso de europeos y estadounidenses llega a US$ 120 diarios y los visitantes de Asia también se inscriben en torno a los US$ 120, pero también puede ser más.

La visión privada

El presidente de Asociación Chilena de Turismo (Achet), Guillermo Correa, explica que el turista asiático es de larga estancia: “Son muchos días de estadía, porque llegar hasta acá y volver son tres días; y, por eso, se planifica con tiempo para hacer una visita conjunta a países vecinos”.

Destaca que Chile “tiene un intercambio comercial con el Asia Pacífico tremendo y con China en especial, ni hablar; a eso hay que sumar el ámbito turístico”.

Correa dice que las últimas cifras hablan de que siete mil chinos llegan a Chile por año, lo que considera “muy poco”. Pero, agrega, “hay que ser realistas, pensar en grandes volúmenes por ahora es muy difícil, pero el chino conoce muy bien de Chile desde hace 50 años en que tenemos relaciones bilaterales, nos asocian a las cerezas, es hora de sumar el turismo”.

Sobre India, señala que “están teniendo tasas de crecimientos espectaculares, esto nos va a tomar tiempo, pero será una relación que se va a ir incrementando en turismo” receptivo.

“En la medida que mejoremos y fortalezcamos la conectividad con Asia, hay un mundo de oportunidades y hoy India es un país que el mundo está mirando, porque se está convirtiendo en un mercado tremendamente relevante en visitas”, añade la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Mónica Zalaquett.

Por primera vez, afirma, “la población india está saliendo al mundo por negocios y vacaciones, por eso hay una oportunidad”.

A su juicio, es esencial progresar en conectividad “para consolidarnos como destino (...) y para el éxito de Chile como destino turístico contribuyen mucho las nuevas aerolíneas y frecuencias” que están llegando al país.

Las cifras como punto de partida para la promoción