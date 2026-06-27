Empresas IPSA contribuyeron con más de US$ 8 mil millones en impuestos al Fisco

Sandra Benedetto, socia de Tax & Legal de PwC. Alfredo Enrione, director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School.

Reporte de PwC y el ESE Business School de la Universidad de los Andes desglosó la contribución tributaria total para 22 de las 28 firmas del principal referente bursátil.

Las compañías que cotizan en el principal índice bursátil del país no solo retribuyen a sus accionistas por el desempeño de su actividad económica, sino que también al Fisco chileno.

¿De qué forma? Esta pregunta la respondió el segundo reporte de Contribución Tributaria Total Agregada del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), elaborado por PwC y el ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Así, 22 de las 28 que componían el IPSA en 2024 -y que participaron del estudio- contribuyeron al Estado con US$ 8.075 millones ($ 8.018.832 millones) en el período, un alza de 2,4% frente a 2023, o US$ 191 millones de incremento.

La socia de Tax & Legal de PwC, Sandra Benedetto, destacó que en un contexto en que la discusión tributaria ocupa un lugar central en la agenda nacional, transparentar cuánto aportan las empresas del IPSA al Fisco es “fundamental para enriquecer el debate con evidencia y dimensionar el papel que desempeña el sector privado en el financiamiento de las políticas públicas y el desarrollo del país”.

Y ya con cifra en mano, agregó que la magnitud “es tal que equivale a cumplir cerca de 200 veces la meta de la Teletón y supera en más del doble el presupuesto destinado a organizar el Mundial FIFA 2026”.

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El director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, Alfredo Enrione, dijo que por cada peso que estas empresas reparten a sus accionistas, entregan $ 1,7 al Estado.

“El principal socio de la gran empresa chilena no se sienta en la junta de accionistas: el Fisco. El debate tributario chileno se hace sobre una fracción del aporte real. Cuando uno suma todo lo que las empresas soportan y recaudan, la contribución es mayor, más compleja y peor comprendida de lo que supone la conversación pública. En un país que discute una nueva reforma tributaria, lo que falta no son opiniones, sino evidencia”, argumentó.





Tipos de gravámenes

El estudio buscó no limitarse a definir la contribución fiscal de las compañías sobre la base exclusiva del impuesto corporativo, sino que también consideró el alcance de los gravámenes a través de los cuales las firmas aportan a la sociedad, como los que soportan utilidades y propiedades; y los que recaudan -a nombre del Fisco- como las retenciones de impuestos asociados al empleo.

El principal impuesto pagado por las compañías fue sobre los beneficios, que explicó un 56,5% del total. Le siguieron los medioambientales, los que gravan los productos y servicios, y el correspondiente a la propiedad.

En relación a la recaudación, los que afectan a los productos y servicios encabezaron con un 61,4% del total (ver gráficos).

El reporte mide el valor que distribuyeron las compañías a la sociedad, ya no solo como aporte tributario, sino como dividendos, intereses y pagos por sueldos y salarios.

Así, el mayor valor distribuido por las compañías analizadas fue a través de sueldos y salarios, con un 25%, secundado por los dividendos (25%), los impuestos pagados (22%) y los recaudados (20%).

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De esta forma, concluye el análisis, el 42% del valor distribuido a la sociedad por las compañías del IPSA ha sido ingresado al Estado u otros órganos de la administración pública mediante impuestos.

Si se compara dicha cifra con los dividendos pagados por este mismo grupo durante el año comercial 2024 (un 25% de las utilidades), el valor distribuido a la administración pública es 17 puntos porcentuales mayor.

El informe será presentado este martes en un evento que contará con panelistas como Eduardo Pérez, CEO de Parque Arauco; Isabel Margarita Bravo, directora de empresas; y Rafael de la Haza, CFO de Enel Américas.

Los protagonistas del estudio