La defensa de Francisco Vidal para financiar TVN: “No tener TV pública implica que los chilenos se van a informar por el grupo Luksic o Heller”

La comisión de Cultura de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de la indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de TVN y la forma de financiamiento, oportunidad en que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto al presidente del directorio de la señal estatal, Francisco Vidal, explicaron los aspectos centrales de la norma que propone un endowment (un fondo de largo plazo) de US$ 30 millones.

Vidal fue el primero en tomar la palabra y defendió el proyecto afirmando que “la pregunta de fondo que ustedes (diputados) van a tener que responder es si Chile necesita, quiere o desea tener una TV pública. La alternativa es no tenerla y eso implica en el ecosistema de medios de televisión, que los chilenos se van a informar y entretener por parte de dos grupos económicos, el grupo Luksic en Canal 13 y el grupo Heller en Megavisión, y unos gringos que andan circulando en Chilevisión y se andan cambiando de propiedad las veces que sea necesario”.

Planteó que “este proyecto nos resuelve parcialmente el tema, pretende mientras llega el fondo de inversión, que puede ser en 30 años más, vía presupuesto de $5.500 millones. Eso permite financiar el canal cultural infantil y quedan mil millones para eventualmente crear una radio pública”.

Vidal explicó al principio de su intervención que intentó recoger la opinión de los ocho directores del canal, pero que solo cinco “se han manifestado a favor del proyecto, entre los que me incluyo”, informando que hasta esta mañana Gonzalo Cordero, Pilar Vergara y Pauline Kantor no entregaron su posición sobre la iniciativa.

El exministro también sostuvo que “el problema de TVN es que es el único canal público que según ley se autofinancia mediante la publicidad. Eso funcionó hasta 2012 cuando la señal principal permitía subsidiar los otros servicios de la emisión pública”.

El financiamiento

Luego la ministra Camila Vallejo explicó los ejes del proyecto. En cuanto al financiamiento, señaló que se crea el fondo de naturaleza mixta con aporte inicial de US$ 30 millones que el Fisco deberá enterar en un plazo máximo de tres años.

Permitirá aportes que personas naturales y jurídicas realicen, quienes podrán percibir beneficios tributarios. Los recursos de este fondo se acumularán hasta la obtención de un monto que permita un retorno equivalente a UF 146.255 ($ 5.499 millones), habilitando el financiamiento estimado de actividades que sean expresión de la misión pública del canal.

Para la transición, se señaló que mientras el fondo patrimonial no alcance un monto que le permita otorgar una rentabilidad equivalente a UF 146.255, se considerará dicho aporte por parte del Fisco, de manera anual.

A continuación los diputados entregaron su opinión sobre el proyecto. Jorge Durán (RN) sostuvo que “no puede ser un canal que todos los años tiene pérdidas y no logra ser más eficiente… y se viene a pedir US$ 30 millones”. Respecto al cambio en el gobierno corporativo (donde ahora se busca que los trabajadores tengan derecho a voto en el directorio) indicó que “le falta a la ministra incorporar un miembro de la CUT y otro del PC para hacer canasta completa y ese gobierno corporativo esté completamente politizado”.

Mientras que Gustavo Benavente (UDI) señaló que “el tema numérico no me calza, me hablan de un endowment de US$ 30 millones y la ministra dijo que rentaba un 4%, eso da como resultado $ 5.500 millones, pero el 4% de 30 mil son $ 1.200, los $ 5.500 significa que el endowment espera que rente un 16%. Cifra que en el mercado díganme dónde, porque ponemos de inmediato la platita ahí. A lo mejor un señor que está en Chipre daba esas rentabilidades, el señor Chang”.