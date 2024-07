La misión de empresarios chilenos a Argentina que explorará las oportunidades que genera la Ley de Bases

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Actividades en Buenos Aires por dos días contempla la gira que prepara el Consejo Empresarial Chile-Argentina, encabezada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Hinzpeter.

La misión tiene como uno de los ejes centrales explorar las nuevas oportunidades de negocios que abre la llamada Ley de Bases, aprobada la semana pasada por el Congreso argentino u que promueve el Gobierno de Javier Milei.

El grupo ya tiene agenda para los días 11 y 12 de julio en la capital argentina y la delegación estará conformada por 20 empresarios que representan a firmas con importante presencia al otro lado de la cordillera como Iansa, CMPC, Cencosud, SKY, Amazon, Metanex, CCU, Andina, Carozzi, y Cementos Bío Bío, entre otras. También, viajarán la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y la titular de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial.

Hinzpeter -que también es el gerente legal de Quiñenco- señala que ha sido fundamental para establecer la agenda de trabajo la colaboración del embajador de Argentina en Chile, Jorge Furie, así como su símil chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo.

Las actividades se inician el 11 de julio con la reunión de la delegación con la contraparte Argentina del Consejo Empresarial que encabeza Luis Pagani, quien también es el presidente de la firma de alimentos Arcor. “En esta instancia vamos a intercambiamos ideas y desafíos entre ambos países”, comenta Hinzpeter.

La segunda ronda de reuniones busca tener un acercamiento con el Gobierno trasandino, donde se priorizó una reunión con el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo. En esa instancia van a estar representados los secretarios de Obras Públicas, Transportes, Minería y Concesiones, entre otros.

En estas reuniones con las autoridades muchas veces se generan redes de contacto para superar dificultades -dentro del marco de la normativa- para llevar adelante determinadas inversiones: "También se visualizan nuevos nichos de inversión donde hoy no está presente el mundo empresarial chileno”, sostiene Hinzpeter.

También están contempladas reuniones con el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, con la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y con el jefe del Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, que según Hinzpeter “tiene una cartera de inversiones muy interesante para Chile”.

Un eventual encuentro con el Presidente Javier Milei se mantiene en suspenso, pero Hinzpeter no pierde la esperanza y recuerda que en la Casa Rosada “nos hemos reunido con los exPresidentes Néstor Kichner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y me encantaría que esa tradición no se rompa”.

La última vez que una misión empresarial viajó al país fue recibida en la sede de Gobierno por el entonces Presidente Alberto Fernández, en noviembre de 2022. En ese entonces, la Casa Rosada destacó que "en la actualidad, aproximadamente 400 empresas chilenas desarrollan más de 700 diferentes proyectos de inversión a lo largo de todo el territorio argentino. Esas iniciativas generan, directa e indirectamente, alrededor de 125.000 puestos de trabajo".

“En busca de oportunidades”

Hinzpeter explica que este tipo de giras son relevantes debido a que Argentina es “un destino muy significativo de inversiones chilenas actuales, pero también un país que está planteando un proyecto político y económico que abre muchas expectativas y oportunidades para el empresariado chileno”.

El exministro sostiene la gira no es solo de interés para las inversiones que ya existen en el país. "Por la visión del programa de Gobierno de Milei, es probable que existan otras inversiones a partir de la aprobación final de la denominada Ley de Bases. Esa ley establece muchas oportunidades y obviamente que a los empresarios chilenos les gusta y tienen toda la vocación de anticiparse a esas oportunidades”.

Cabe señalar que la llamada Ley de Bases original, impulsada por el gobierno de Javier Milei, contemplaba más de 600 artículos, pero tras un fracaso de su primer intento de aprobación en febrero, se redujo a 238 artículos que además fueron modificados luego en el Senado. Para lograr la aprobación, el Gobierno negoció y tuvo que retirar de la lista de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).