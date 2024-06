No solo China: Chile da paso para afianzar relación comercial con Indonesia y otros países asiáticos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Nuevos pasos está dando Chile para afianzar la relación comercial con las principales economía de Asia Pacífico. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió este jueves con el viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, con el objetivo de iniciar oficialmente las negociaciones para profundizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) que mantienen ambos países.

El tratado rige desde 2019 y la semana pasada fue aprobado por el Congreso chileno el protocolo que incorpora disposiciones sobre el comercio de servicios, como aquellos de legales, de arquitectura, ingeniería, médicos y dentales; de informática; investigación y desarrollo; culturales, y de transporte, entre otros.

Ahora, tras la cita bilateral se incluiría en el CEPA un capítulo de inversiones, además de realizar una revisión general que permita identificar nuevas áreas de interés para ambas partes.

Sanhueza explicó que tener estos capítulos genera certezas para los inversionistas, en miras de atraer inversión extranjera directa.

El intercambio comercial entre ambos países fue de US$ 507 millones en 2023, de los cuales US$ 155 millones correspondieron a exportaciones chilenas al país asiático, mientras se registró una inversión de Indonesia en el país de US$ 6,7 millones.

“Para Chile, Indonesia se proyecta como un mercado clave en su estrategia de diversificación, tanto en su canasta exportadora como de sus destinos, abriendo nuevas oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de ambos países”, dijo Sanhueza.

Solicitud al RCEP

La titular de la Subrei viajó acompañada de representantes de gremios como ChileCarne, Frutas de Chile y la Cámara de Comercio Chile-Vietnam. Y, en este último país, precisamente estará la próxima semana.

Se trata de uno de los integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por su sigla en inglés), que agrupa también a Brunéi Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Singapur y Tailandia, y con la cual Chile también aspira a estrechar lazos.

Por lo mismo, la subsecretaria Sanhueza se reunirá este viernes en Yakarta con el secretario general adjunto para Comunidad Económica de Asean, Satvinder Singh, y hará entrega de la carta formal de la solicitud de adhesión al acuerdo Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) de la asociación.

Este corresponde a un convenio que integran las 10 economías de Asean en conjunto a Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.

A nivel mundial, este grupo representa el 28,9% de la población, el 30,8% del PIB y el 28,5% del intercambio comercial.

Si bien el RCEP empezó a regir en 2020, desde el año pasado está habilitado para recibir adhesiones y sus materias corresponden al comercio de bienes, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias; comercio de servicios; entre otros.

Sanhueza explicó que Chile ya cuenta con tratados con casi todos los miembros de RCEP, a excepción de Filipinas, Laos, Camboya, y Myanmar.

“Por tanto, al integrarnos se lograría tener un acuerdo comercial con dichas economías, abriendo nuevas oportunidades para nuestro sector exportador. Chile tiene dentro de sus prioridades estratégicas un mayor acercamiento y profundización de las relaciones con Asia, por lo que adherir al RCEP implicaría un paso importante en este objetivo”, dijo.

De concretarse la incorporación, el país sería el primero en América Latina en ser parte de un bloque regional donde está parte de las principales economías del mundo.

En 2023, el intercambio comercial de Chile y Asean fue de US$ 4.359 y las exportaciones a la asociación sumaron US$ 1.772 millones, mientras que las importaciones fueron de US$ 2.587 millones.