Sofofa estrecha lazos con Emiratos Árabes para atraer inversiones en minerales críticos, energía y puertos

El gremio se reunió con el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Los minerales críticos, la infraestructura portuaria y el desarrollo energético se consolidan como los principales focos de interés de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para profundizar su relación con Chile.

Así quedó de manifiesto tras la visita oficial del ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, quien encabezó una amplia delegación empresarial que sostuvo una ronda de negocios con compañías chilenas convocadas por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

La cita -la segunda de este nivel en menos de dos años- reunió a más de 20 altos ejecutivos de empresas emiratíes -como Abu Dhabi Ports, Al Dahra Holding, NMDC, Resources Investment, National Pulse Group e Imbono Gemcorp-, y a más de 30 representantes de firmas socias del gremio industrial -como Aclara Resources, Aramark, Grupo CAP, Molymet, SK Godelius, Engie, SAAM, Sonda, GTD, Agrosuper, Cial Alimentos, representantes de Albemarle, entre otras-, en un encuentro que tuvo como telón de fondo la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA por su siglas en inglés) firmado entre ambos países en 2024.

En la jornada, se realizó una mesa redonda, a la que también asistió el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el presidente del Comité Internacional de Sofofa, Charles Kimber (Arauco), y se desarrolló una sesión de networking entre empresarios de ambos países, mientras que –en paralelo– se celebraron reuniones bilaterales focalizadas.El ministro Al Zeyoudi destacó que el CEPA representa una plataforma para profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones, mientras que el secretario general de Sofofa, Rodrigo Yáñez, enfatizó que el acuerdo puede ser un puente para que ambos países actúen como plataformas de acceso a Sudamérica y Medio Oriente, respectivamente.

En las reuniones bilaterales, los emiratíes expresaron especial interés en invertir en sectores estratégicos, destacando encuentros privados con empresas de minerales críticos, energía, puertos y logística.

Consejo empresarial toma forma

Otro de los hitos del encuentro fue el avance en la conformación del futuro Consejo Empresarial Chile-Emiratos Árabes Unidos, iniciativa impulsada por Sofofa junto con la Cámara de Comercio de Abu Dabi y la Confederación de Cámaras de Comercio de Emiratos Árabes Unidos.

La intención es que la instancia funcione como un mecanismo permanente de coordinación entre el sector privado de ambos países, facilitando la implementación del CEPA, la identificación de oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los vínculos comerciales.

La Sofofa evalúa realizar una misión empresarial chilena de alto nivel a Emiratos Árabes Unidos para concretar el lanzamiento oficial del consejo.

“Sofofa posiciona a Emiratos Árabes Unidos como un mercado clave en el marco de nuestros ejes de trabajo en materia internacional, atracción de inversiones y reactivación económica. Esto explica la segunda visita a nuestro gremio en dos años del ministro de Comercio Exterior de EAU, junto con una nutrida delegación empresarial”, dijo Rosario Navarro, presidenta de Sofofa.

“Esperamos, prontamente establecer el Consejo Empresarial Chile-Emiratos Árabes Unidos, para tener una plataforma funcional para fortalecer los vínculos económicos, ofrecer oportunidades de negocios para nuestras empresas y estrechar los lazos entre nuestras comunidades empresariales”, cerró.