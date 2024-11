Susana Jiménez advierte que Chile se está quedando atrás en la atracción de capitales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles, la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó los desafíos de la economía nacional y el rol del empresariado, advirtiendo que Chile “se va quedando atrás en su capacidad de atraer capitales”.

Durante una entrevista en Tele13 radio, Jiménez reiteró que “un país que no crece, no da oportunidades (...) cuando uno dice crecimiento económico no está pensando necesariamente en las grandes empresas, esto es una cadena productiva donde todos tienen más oportunidades cuando hay dinamismo de consumo y dinamismo de inversión".

La ejecutiva explicó que los capitales compiten por los lugares donde se instalan y hoy en día Chile tiene tasas corporativas muy altas.

“Nos gusta compararnos con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), bueno, la OCDE tiene un promedio de tasas corporativas del 23, 23,5 y nosotros estamos muy por encima de eso”, dijo.

A juicio de Jiménez, el objetivo de Chile debe ser “bajar las tasas al valor de la OCDE para inyectar dinamismo a la actividad económica”.

Al ser consultada sobre la apuesta de crecimiento del Gobierno, la vicepresidenta de la CPC apuntó que “le queda un año al Gobierno (...) esto también genera incentivos para buscar acuerdos para avanzar”.