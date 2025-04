Gonzalo Winter, candidato presidencial Frente Amplio: “No tenemos que terminar con el neoliberalismo, el problema es que se agotó”

"Me siento orgulloso de este Gobierno”. Con esta frase el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, partió sus declaraciones durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, para referirse a si él sería el mejor candidato para darle continuidad a la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Yo me siento orgulloso de cómo este Gobierno armó la coalición luego de ser electo (…) Además, Boric recibe un país que tiene las isapres quebradas por un fallo y porque el mismo sistema no está dando abasto con una crisis de legitimidad de las AFP por los retiros del 10%, la política más popular que había en ese momento, con una derecha muy dividida, con una izquierda muy dividida, con bloques que no conversaban entre ellos, saliendo de una pandemia”, continuó.

Por esta razón, destacó las políticas públicas logradas en esta administración, como el royalty minero, el alza del salario mínimo, el copago cero, entre otras. Sin embargo, enfatizó que es necesario plantear propuestas a futuro sobre asuntos que afectan en la actualidad, como la inseguridad y la crisis de la baja natalidad, y, por ello, “hay que discutir un nuevo modelo económico, ya que el nuestro tiene 15 años sin productividad y es necesario volver a discutir cómo transformar el crecimiento económico en desarrollo humano”.

Al respecto, explicó que su propuesta para la economía de Chile se enfoca en tres aspectos fundamentales: “En primer lugar, que el Estado sea el que lidere una estrategia nacional de desarrollo; que en segundo lugar se ponga como meta la diversificación de nuestra industria, sobre todo, ojo con la guerra comercial, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta; y en tercer lugar, que se proponga el Estado impulsar la sofisticación de lo que vendemos”.

En este sentido, aclaró que “no tenemos que terminar con el neoliberalismo. El problema es que se agotó ya y no se agotó en Chile, se agotó en el mundo. Y esto no es culpa de Piñera, ni de Bachelet, ni de Frei, ni de Lagos. Tenemos una institucionalidad y un modelo económico que rindió sus frutos y que hoy día requiere reformas urgentes para que el auto se vuelva a encender”.

Bajo este contexto, Winter reiteró que lo necesario es desarrollar una estrategia “acorde a las circunstancias que vive el mundo en el 2025, pensando en el 2050”.