Kaiser: “Creo que hay unidad de propósito entre el Gobierno y Chile Vamos en muchas materias y nosotros no participamos de esa unidad”

El legislador opositor llegó al Congreso de la mano del Partido Republicano; sin embargo, a poco andar comenzó a mostrar matices con la colectividad, por lo que terminó creando su propio partido, el Nacional Libertario, y levantando una candidatura presidencial, que le hace sombra a José Antonio Kast.

Kaiser conversó con Diario Financiero sobre la carrera presidencial en su sector, asegurando que “no estamos dispuestos a entregar cheques en blanco porque los cheques en blanco de Chile Vamos, tienen la mala costumbre de rebotar y ser protestados”.

Pero también se hizo cargo de los cuestionamientos de quienes advierten que no está preparado para gobernar: “Diego Portales tampoco tenía título profesional y dejó puestas las bases de la República”, sentenció.

-¿Cómo ve la carrera presidencial en la derecha? Se lo pregunto por los llamados de Chile Vamos a la unidad.

-Creo que es una estrategia comunicacional, esencialmente, porque en materia de unidad, Chile Vamos ha seguido un camino propio durante toda esta legislatura. Camino propio que culminó con dos eventos especialmente relevantes, el segundo proceso constitucional donde ignoraron completamente a quienes pedíamos un plebiscito de entrada y que también éramos parte de la oposición y representábamos un número no menor de ciudadanos. Y, por último, ahora con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo; y, también con la reforma previsional, donde se causó un daño muy grave a la propiedad de los cotizantes sobre sus fondos y a las aseguradoras, lo cual nos puede provocar problemas internacionales.

-¿Cuál es la diferencia que puede ofrecerle al electorado respecto de los republicanos?

-A ver, en materia de seguridad, nosotros tenemos ciertas aproximaciones distintas. Por ejemplo, la propuesta de una cárcel de alta seguridad del Partido Republicano en materia de utilizar Gendarmería, Carabineros y Fuerzas Armadas, nosotros no lo comprendemos así.

-¿Cómo lo entienden?

-Comprendemos que no se debe desnaturalizar la función de las instituciones. Pero hay otras materias donde también tenemos algunas diferencias, como por ejemplo en materia de cuál es el rol del Estado en lo que es la vida de los ciudadanos. Nosotros creemos que el Estado no debiese meterse en el bolsillo, no se debiese meter en la cama, no se debiese meter en la Iglesia o en la educación de los niños, de la gente; que los ciudadanos son adultos y como tal tienen que poder perseguir sus proyectos de vida de acuerdo con su mejor saber y entender. Y no es el Estado el llamado a ser su papá permanente.

-¿Se siente preparado para gobernar? Se lo pregunto porque hay muchas críticas respecto de su preparación profesional para gobernar. En ese sentido algunos lo comparan con el presidente Boric.

Que yo sepa, no existe un estudio universitario de cómo gobernar un país. Y recordarles también que sí es cierto, Gabriel Boric es un pésimo ejemplo de una persona que no que no tiene su título profesional y ha gobernado muy mal, pero lo eligió la gente. Por otro lado, Diego Portales tampoco tenía título profesional y dejó puestas las bases de la República. En ese sentido, creo que no es el título el que hace la diferencia, sino que es la capacidad para entender los fenómenos políticos y la capacidad para aproximarse y solucionarlos de manera que sea práctica y efectiva para nuestro país.

-La idea de su candidatura es llegar a la primera vuelta, ¿verdad?

-De momento, y así como están todas las circunstancias, ese es el camino.

-Entonces, en el contexto de que la derecha quiere cambiar la línea de gobierno, llegando a La Moneda…

-¿Quiere cambiarla? Yo me pregunto, porque cuando la derecha ha sido gobierno en Chile, ha sido un gobierno de continuidad de la Concertación, en la práctica. Entonces, ¿quieren cambiar la línea de gobierno? ¿Quieren hacer realmente reformas que sean reestructuradoras de nuestro sistema político?

“Los votos no son míos, son de la gente”

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, usted tiene que hacer una reforma al sistema judicial, tiene que sacar a los políticos de la nominación de jueces, tiene que despolitizar la Fiscalía, tiene que despolitizar el sistema judicial, para que persiga a todos por igual, si no importa quién caiga. Pero no es solamente ahí donde tenemos que hacer grandes reformas. Tenemos que hacer reformas respecto de lo que es nuestra inserción internacional, respecto de lo que es nuestro sistema económico.

-¿En qué aspecto de la inserción internacional?

-Por ejemplo del Convenio 169 de la OIT, que se ha transformado en un en un cacho, en un problema tremendo, genera divisiones étnicas y ha detenido una serie de iniciativas de corte económico, que están dañando a los mismos pueblos indígenas, a los que supuestamente se les iban a mejorar las condiciones. Tenemos proyectos por cientos de millones de dólares paralizados, también proyectos públicos, de hospitales, etcétera. ¿Chile Vamos va a salirse de eso? Chile Vamos, hace muy poco tiempo atrás, votó a favor el Tratado de Escazú, que nos genera aún más permisología. Entonces, tengo problemas para ver una coherencia entre los dichos de la candidata Matthei y los votos de Chile Vamos en el Congreso.

-Esa crítica la comparte con republicanos.

-Pero evidente. Si aquí hechos son amores y no buenas razones. Entonces, de qué le sirve a este país tener otro gobierno de continuidad; un gobierno solamente de administración y que, por lo demás, va a ser un gobierno de administración del desastre que deja el señor Boric.

-En ese contexto, ¿usted no estaría disponible para apoyar en segunda vuelta a Evelyn Matthei?

-Mire, le voy a decir una cosa… En todos los países civilizados, estamos hablando de los países democráticos, cuando se negocia un apoyo político, se hace una negociación política. Y esa negociación política significa que se tiene que ceder, se tienen que entregar garantías…

-¿Carteras ministeriales?

-No, no, nosotros no estamos interesados en entrar a un eventual gobierno de Evelyn Matthei, pero sí garantías respecto de ciertas cosas que se van o no a hacer durante ese gobierno. No estamos dispuestos a entregar cheques en blanco porque los cheques en blanco de Chile Vamos, tienen la mala costumbre de rebotar y ser protestados.

-¿No siente el temor de ser el ME-O de la derecha? Se lo planteo, porque podría ser que de ir divididos, perjudicaran la candidatura de Matthei.

-Eso significa no entender el sistema político nacional. Los votos no son míos, son de la gente. Y en primera vuelta se establece quién pasa a segunda. Y en segunda vuelta será nuevamente la mayoría de los chilenos los que decidan quién va a ser el Presidente. Es así de sencillo. El dividir los votos o algo así, la verdad es que es una estrategia comunicacional. Es decir, ‘sabe qué más, si usted no está con nosotros y, por supuesto, no tenemos la unidad, pero no cualquier unidad, es la unidad en torno a Evelyn Matthei. Entonces, tenemos un problema, porque entonces va a ganar la izquierda, esa extorsión ya no funciona.

-¿Y por qué no primarias?

-¿Con Evelyn Matthei? Nuevamente, porque nunca estuvieron dispuestos a ceder o a conceder un proyecto político o líneas políticas básicas de consenso. Nunca. Y cuando se les planteó nos ignoraron. Nunca hubo un contacto oficial y hasta el día de hoy no ha habido de parte de Chile Vamos, respecto de una primaria, lo cual significa que le están mintiendo a alguien.

-¿No ha habido ni lo habrá de su parte?

-No lo sé de su parte. Yo soy el que, en su momento hice la invitación, el llamado, y esperé una respuesta que nunca llegó, qué se supone que uno haga. Y después vienen con el chistecito de la reforma previsional. Y yo, por lo menos, no tengo ninguna duda de que antes de que termine este periodo parlamentario van a pasar también la reforma política y nos van a pasar la máquina de nuevo aliados con el Gobierno del señor Gabriel Boric, donde está metido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, ya pues, si queremos hablar de unidad, hablemos en serio de unidad. Yo creo que hay unidad, hay unidad de propósito entre el Gobierno y Chile Vamos en muchas materias y nosotros, que somos el resto de la oposición, no participamos de esa unidad.