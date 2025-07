Kast tras anuncio de Matthei de acciones legales por "campaña asquerosa" desde republicanos: “Aquí los únicos matones están en el Gobierno”

Continúan las tensiones entre la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la alternativa del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Este lunes, Matthei acusó que a su competidor de que la han “tratado como enemiga, no como contrincante. Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir; entonces, es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado”. Y adelantó que los senadores de RN presentarán una denuncia en contra de quienes resulten responsables de los ataques en redes sociales.

“Nosotros no nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato. Si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga”, dijo Kast en un punto de prensa en la sede del Partido Republicano.

“Siempre hemos actuado de frente, mirando a las personas a la cara y buscando lo mejor para nuestra patria. Si alguien tiene alguna duda de eso, bueno lo puede manifestar, pero serán los chilenos los que en noviembre y en diciembre decidirán quién va a gobernar los destinos de la patria”, añadió el candidato.

“Habíamos entendido que se había superado el impasse puntual, cuando ella acepta las disculpas de una persona que claramente cometió un error. Él se disculpó, ella aceptó las disculpas. Si, por alguna causa, ella quiere realizar algo distinto que no sea enfocarse a solucionar los problemas de todos los chilenos, no tenemos nada que hacer. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea”, explicó.

“Aquí los únicos matones son los que están en el Gobierno. Y no nos equivoquemos, nuestros adversarios políticos y nuestros adversarios electorales están en el Gobierno”, lanzó también, luego que Matthei hablara de "grupo de matones".

Matthei, en sus declaraciones, también acusó que “demolieron” al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, “de la misma manera que a (Sebastián) Sichel hace cuatro años; y la misma forma en que demolieron a Juan Sutil”.

“Nosotros tenemos un pacto electoral con el Partido Nacional Libertario y con el Partido Social Cristiano. Por lo tanto, algunas de las afirmaciones creo que se descartan en los hechos”, respondió Kast.

A su vez, el exdiputado reiteró que cualquier candidato de oposición que pase a la segunda vuelta va a contar con su respaldo. “Incluyo dentro de esos candidatos de oposición al candidato Parisi, al candidato Kaiser y a la candidata Matthei. Más allá de lo que cualquiera pueda decir, nosotros en esto no nos equivocamos”, aseguró.

Plan "Cancerbero"

El candidato también presentó este lunes el “Plan Cancerbero”, que busca recuperar el control del Estado en las cárceles y desmantelar el poder de las bandas criminales.

Este incluye cárceles sin visitas y sin teléfonos; segmentación de presos; uniformes obligatorios y reducción de encomiendas; body scanners; inhibidores de señal y sensores térmicos.

Otro de los objetivos es la construcción de cárceles de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad y extranjeros. Y tienen una meta de 100 mil plazas penitenciarias en cuatro años.

También, propone la incorporación de Gendarmería al sistema nacional de inteligencia y un aumento de dotación en 5 mil nuevos funcionarios.