Matthei anuncia acciones legales por "campaña asquerosa" en su contra desde republicanos: apunta a estrategia "obviamente" concertada

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), parece no haber olvidado ni mucho menos dejado atrás la supuesta campaña “asquerosa” en su contra de la que acusó al Partido Republicano y parece que coincidentemente con el crecimiento del abanderado de la colectividad, José Antonio Kast, en las encuestas decidió dar un nuevo y radical paso en esta materia.

Consultada acerca del tema y respecto de lo que ella misma señaló en cuanto a que no estaba dispuesta a dejar pasar este episodio, en entrevista en radio Infinita, Matthei adelantó que los senadores de Renovación Nacional (RN) presentarán una denuncia en contra de quienes resulten responsable de los ataques en contra de la candidata, a través de redes sociales. Acción judicial que “probablemente entre mañana o pasado”, detalló la candidata. Quien añadió a esa información que “después veré si yo también me querello”.

“He decidido que para mí esto es absolutamente intransable y lo voy a llevar hasta el final”, advirtió, porque –dijo- que tienen “claras las redes que actúan en forma súper coordinada y que son las mismas redes siempre. Y son coordinadas. Por eso es que en el fondo es absolutamente imposible pensar que estos son tres o cuatro adherentes que actúan por su cuenta… aquí ya hay una acción que obviamente (es concertada)”, sentenció.

Matthei: “¿Si yo pensara que alguien tiene alzheimer estaría dispuesta a votar por esa persona?”

Consultada acerca de su impresión respecto del rumor que se echó a correr en cuanto a que si creía que eso había redundado en un menor respaldo ciudadano para ella, Matthei reaccionó consultando: “¿Si yo pensara que alguien tiene alzheimer estaría dispuesta a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente. De la misma manera que demolieron a Kaiser, lo demolieron; de la misma manera que a Sichel hace cuatro años; y la misma forma en que demolieron a Juan Sutil”.

Sin embargo, aclaró que más allá de si la perjudican a ella en su carrera política, cree que esta manera de actuar constituye “un peligro hacia la forma en que se conduce un país”.

Respecto de los escenarios de segunda vuelta, Matthei descartó que Kast pase a esa etapa de la carrera presidencial y enfatizó que hará todo lo posible por ser ella quien lo haga. Pero nate la consulta derechamente de si apoyaría al candidato republicano si pasa a segunda vuelta, Matthei hizo una dura reflexión “a mí me han tratado como enemiga no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir; entonces, es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado”, sentenció.