¿Se reordena el distrito 11?: RN busca recuperar representación en el sector oriente de la mano del diputado Diego Schalper

El parlamentario que actualmente ejerce su rol en el distrito 15 en la región de O'Higgins, planteó que “voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0”.

Hasta este lunes 18 de agosto hay plazo para que los presidentes y secretarios de los partidos políticos lleven a cabo la declaración de candidaturas para inscribir a sus cartas de cara a la próxima elección parlamentaria de noviembre.

Sin embargo, hay algunos nombres que ya han salido a la luz. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, no irá a la reelección por el distrito 15, de la Región de O’Higgins.

Su partido decidió mover las piezas y reforzar sus posibilidades en el distrito 11, que comprende las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Peñalolén y La Reina.

Según reveló el propio Schalper en entrevista con Mesa Central de Canal 13, el presidente de su partido, Rodrigo Galilea, le pidió evaluar la posibilidad de cambiarse a ese distrito para competir por un escaño.

Actualmente, RN no tiene representación por esa zona en la Cámara de Diputados, puesto que si bien la diputada Catalina del Real salió electa como militante de esa tienda política, ahora es parte del Partido Republicano.

“El desafío que me han planteado es cómo hacemos para retomar un trabajo parlamentario en ese distrito que es importante para Renovación Nacional”, comentó Schalper.

En el distrito, la derecha tiene cinco representantes, mientras que el oficialismo solo ostenta un cupo, de la mando del diputado humanista Tomás Hirsch.

“Voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0 y la izquierda se quede sin representación”, sostuvo el diputado.

Campaña Matthei

El parlamentario también se refirió a los cambios que se han gestado en la campaña presidencial de la candidata de su sector, Evelyn Matthei.

“Lo que ha hecho ayer (sábado) Evelyn Matthei es extremadamente importante”, sostuvo, refiriéndose a la incorporación de Demócratas a la campaña.

“Que gente que ha estado en el pasado en veredas distintas, se congregue detrás de una candidatura es muy importante porque el cambio de rumbo no se construye solo diciéndolo”, expresó Schalper, quien aseguró que “eso tiene mucho valor porque los cambios que hay que hacer en Chile requieren un espacio convocante, requieren votos en el Congreso”.

A juicio del diputado, “que hoy Evelyn Matthei sea capaz de ofrecerle al país un espacio amplio, es muy importante para darle gobernabilidad al ciclo que viene”.

En la mayoría de las encuestas de opinión pública, Matthei aparece en tercer lugar, luego del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast y la carta oficialista, Jeannette Jara (PC).

Schalper espera que Matthei repunte. “El avión se estabilizó. De a poco tiene que ir agarrando altura. Me gusta que agarró anchura con este pacto de gente que viene de situaciones distintas”, señaló.

En esa línea, aseguró esta “bastante expectante de que a medida que esto vaya perfilándose, Evelyn Matthei es la única que ofrece este espacio amplio para darle gobernabilidad al país”.

En todo caso, consultado respecto a su posición en el caso de que Kast pasara a segunda vuelta y Matthei quedara en el camino, Schalper comprometió su apoyo al abanderado de derecha. “Yo lo apoyaría sin vacilaciones. Lo que a mí me da dolor de guata de verdad es pensar que la izquierda chilena pueda avanzar”, sentenció.