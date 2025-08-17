Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

¿Se reordena el distrito 11?: RN busca recuperar representación en el sector oriente de la mano del diputado Diego Schalper

El parlamentario que actualmente ejerce su rol en el distrito 15 en la región de O'Higgins, planteó que “voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0”.

Por: María Paz Infante

Publicado: Domingo 17 de agosto de 2025 a las 13:56 hrs.

Oposición Diputados Cámara de Diputados elecciones presidenciales parlamentarios política partidos políticos María Paz Infante
<p>¿Se reordena el distrito 11?: RN busca recuperar representación en el sector oriente de la mano del diputado Diego Schalper</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Quién se va, quién llega: los pronósticos para el directorio de Falabella tras el fin del pacto
2
DF MAS

Gerente general de Aspor y Caso Procultura: “Hubiese sido mucho más fácil cerrar los ojos y pagar. Pero reclamamos para defender el mercado asegurador”
3
DF MAS

A Vitamina se le acabó el recreo: la crisis por dentro de la cadena de jardines infantiles
4
DF MAS

El plan de Diego Yarur para Salcobrand, Preunic y DBS
5
DF MAS

Fundadora de Culotte ahora va por la menopausia y levanta US$ 563 mil con fondos internacionales
6
Empresas

Nuevo triunfo para Dominga: Organizaciones de La Higuera contrarias al proyecto pierden round en el TC
7
DF MAS

Vanessa Facuse, abogada de 187 aportantes de Sartor: “No estamos ante meros deterioros contables, sino frente a la desaparición casi total del patrimonio invertido”
8
DF MAS

Todo sobre mi madre: El motor del influencer financiero Francisco Ackermann
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete