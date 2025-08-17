Karol Cariola (PC) asegura que lista del oficialismo espera conseguir cerca de 80 escaños en la Cámara de Diputados

Tras la inscripción de los pactos de cara a las parlamentarias, los partidos comienzan a revelar sus expectativas para las próximas elecciones.

Si bien el oficialismo no logró que hubiera una sola lista de los partidos que agrupan a la izquierda, inscribió un pacto con siete colectividades: Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Partido Radical, Partido Liberal y la Democracia Cristiana, tienda con la cual la negociación finalmente llegó a puerto y conformaron el pacto "Unidad para Chile".

En tanto, bajo el nombre de “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, la otra lista del sector oficialista quedó integrada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista, Alianza Verde Popular y el Partido Popular.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, este domingo la diputada PC Karol Cariola -quien en noviembre buscará representar a Valparaíso en el Senado-, aseguró que “tenemos una lista fuerte, competitiva” y apuntó a que esperan conseguir cerca de 80 escaños a nivel nacional en la Cámara de Diputados.

La diputada también se refirió a la marcha de la campaña presidencial. Sobre la candidata de su sector, Jeannette Jara, expresó que la exministra tiene autonomía para ejercer su liderazgo y que es ella quien tiene la última palabra con el programa de Gobierno. “A lo que nosotros tenemos que apostar es a construir un programa realista, que sea capaz de resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía”, señaló.

La parlamentaria que milita en el partido de Jara sostuvo que actualmente, “el comando y esta nueva etapa de la candidatura de Jeannette Jara está en un proceso también de adaptación”.

Polémica con Kast

En tanto, también abordó la polémica que se gestó en torno a los dichos de la carta del Partido Republicano y el Social Cristiano, José Antonio Kast, sobre el rol del Congreso. “Acá hay un candidato que se plantea gobernar por decreto, pero que al mismo tiempo también ningunea a uno de los tres poderes del Estado”, refiriéndose al Poder Legislativo.

Cariola añadió que “me parece lamentable que alguien que pretende ser Presidente de Chile ningunee de la forma en que lo hizo José Antonio Kast al Congreso Nacional, porque eso da cuenta de que en realidad no le interesa construir un fortalecimiento de la democracia”.