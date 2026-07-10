Notarios: Senadores piden informe a Corte Suprema y ADP para resolver si aplican antiguo sistema a nombramientos pendientes
La comisión de Constitución antes de votar en particular espera tener información sobre costos y plazos para resolver el mecanismo para proveer los 57 notarios titulares pendientes de designar.
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La comisión de Constitución del Senado resolvió oficiar a la Corte Suprema y al sistema de Alta Dirección Pública solicitando información para resolver si aplica el antiguo o el nuevo sistema de nombramientos de notarios para proveer los 57 cargos pendientes que no fueron provistos antes de la entrada en vigencia de la nueva norma en mayo de este año.
Cabe señalar que la comisión analiza un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Araya (IND-PPD) y respaldado por el gobierno que interpreta la situación en que quedaron esos 57 cargos que no fueron resueltos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa y establece que sea mediante el proceso antiguo donde participaba la Corte Suprema y no con el actual donde es reemplazada por un concurso público que realiza el Servicio Civil.
Araya, que es presidente de la comisión de Constitución, explicó que “lo que se le ha pedido es que la Alta Dirección Pública es que pueda informar con claridad cuántos son los recursos que necesita para realizar estos concursos, dado que, según manifestó su presidente cuando fue a la comisión de Constitución, solo tenía contemplado realizar aquellos concursos que se producían con las vacantes a partir del 2 de abril”.
En abril comenzó a regir la normativa que modificó el sistema de nombramientos de los notarios, dejando fuera al Poder Judicial.
Es decir, explicó que presupuestaron que podían llevar adelante solamente 100 concursos durante este año y que eran los recursos que contemplaban como Alta Dirección Pública. En consecuencia, explicó “traspasarles aproximadamente 150 concursos nuevos requiere un mayor presupuesto y también le hemos pedido que nos puedan indicar cuánto tiempo se van a demorar en resolver esos concursos, porque el presidente de la ADP manifestó que serían aproximadamente 190 días, dado que estos concursos nunca estuvieron en carpeta que debían ser realizados por la ADP”.
El senador también señaló que se ofició a la Corte Suprema para que les informe si los notarios nombrados como interinos o suplentes, en estos casos que estaban vacantes hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de nombramientos cumplen con los requisitos de la nueva normativa.
Sostuvo que “como probablemente vamos a tener un por un largo tiempo a notarios interinos o suplentes. Le hemos pedido a la Corte Suprema que pueda revisar e informarle a la comisión si los notarios que hoy día están en calidad de suplentes o interinos en distintos oficios, están cumpliendo con la normativa legal para poder desempeñar esa suplencia o el interinato”.
Respecto a lo que deberá resolver la comisión Araya adelantó que hay dos escenarios. “La primera alternativa es que el ministerio de Justicia resuelva todas las ternas que le llegaron antes de la entrada en vigencia de la ley y que están a firme; y la otra alternativa es traspasar todo a la Alta Dirección Pública. Pero en ese caso, atendiendo lo que señaló el Servicio Civil, tenemos que tener claridad de cuántos recursos adicionales requiere la ADP y cuánto se va a demorar en llevar adelante ese proceso”.
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