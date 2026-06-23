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Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví

Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

viviendas medioambiente Tribunal Ambiental J. Troncoso Ostornol
<p>Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví</p>

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