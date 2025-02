Echeverría Izquierdo desafía al complejo 2025 con cuatro nuevos proyectos: dos en Chile y dos en Perú

En octubre de 2024, Echeverría Izquierdo realizó cambios en su plana ejecutiva. Tras 11 años al mando, Raimundo Cruzat dejó la gerencia general de la filial inmobiliaria, abriendo paso a Sebastián Echeverría.

El nuevo gerente aterrizó en un mercado golpeado, con un 2025 que se anticipa complejo para el sector inmobiliario. Su primer desafío -indicó el ingeniero comercial- será precisamente sortear este entorno y acelerar la venta del stock de unidades disponibles, un problema que afecta a toda la industria.

Sin embargo, Echeverría aseguró que la compañía llega a este escenario con una posición más controlada, gracias a una estrategia que implementaron luego del estallido social y la pandemia, la cual se centró en “pisar el freno y reducir el ritmo de desarrollo”.

“Hoy tenemos una situación bastante controlada, donde la cantidad de proyectos en venta y stock disponible es abordable. En estos tiempos complejos no queda otra que ponerse creativos y buscar formas de diferenciarse”, recalcó el ejecutivo.

La compañía sigue avanzando con nuevos desarrollos. Echeverría comentó que a fines de 2024 iniciaron la construcción de dos proyectos: uno en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción, destinado a la venta, y otro en Las Condes, un multifamily de renta residencial ubicado cerca de Apoquindo.

Además, están en proceso de adquisición de terrenos y desarrollo de otros dos proyectos, un nuevo multifamily y una iniciativa de venta retail, que se espera materializar durante 2025. En total, la inversión para estos dos desarrollos bordea las UF 2 millones (US$ 80 millones).

- A septiembre de 2024, el único segmento de Echeverría Izquierdo con pérdidas fue el de soluciones habitacionales. ¿Cómo esperan que cierre este sector en 2024?

- A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, que este segmento ha contribuido muchísimo en términos de venta y de utilidad al grupo, este año, producto de la situación que está viviendo toda la industria, tenemos un negocio mucho más apretado. Pero vamos a cerrar el año con utilidad, y más de lo que esperábamos.

- En 2025, ¿esperan utilidades en este segmento?

- Nuestra proyección es que sí. Hoy día nosotros estamos con ventas en el segmento de soluciones habitacionales en torno a los US$ 80 millones. Naturalmente, esa venta va a bajar un poco durante 2025 y 2026 producto del frenazo que tuvo toda la industria. Pero vemos en nuestras proyecciones que esa venta se debería recuperar hacia el 2028.

- ¿Cómo está el stock de la compañía?

-Actualmente tenemos en torno a las mil unidades. El año 2025 esperamos que sea un año en que las velocidades de ventas van a continuar relativamente lentas, pero vemos algunas luces en términos de recuperación que podrían afectar positivamente esta velocidad, para así poder volver a niveles más razonables y poder agotar el stock de aquí al 2027. A eso estamos apuntando.

Otros mercados

Echeverría Izquierdo no se limita solo a la actividad inmobiliaria en Chile. La compañía ha logrado escalar su negocio a nivel internacional, con una presencia creciente en Perú y EEUU.

En el país norteamericano, la firma está desarrollando junto a otros socios dos proyectos multifamily en el estado de Florida, con una inversión total de US$ 116 millones. Por otro lado, en Perú, la compañía está comenzando a levantar dos nuevas iniciativas de venta retail. En términos de inversión, estos nuevos desarrollos rondan entre los US$ 40 millones y US$ 50 millones.

- ¿Cómo están viendo el mercado de EEUU?

- Queremos ir de a poco. EEUU es un mercado muy atractivo, muy profundo. Y eso convierte al país en un destino interesante para seguir mirándolo durante los próximos años. Hoy nos encontramos haciendo nuestra curva de aprendizaje, incorporándonos gradualmente y de a poco en la gestión de los proyectos. Por lo tanto, nuestra intención por el momento, más que fijarnos metas agresivas y seguir levantando nuevos proyectos, es ir caminando paso a paso, e incorporar eventualmente un siguiente proyecto con gestión propia.

- ¿Les gustaría entrar a otros estados?

- Por ahora no. El negocio inmobiliario es un negocio muy local. Requiere de una expertise y un conocimiento súper específico de las regulaciones y de las normas propias de cada Estado. Ya enfrentarse al estado de Florida requiere un gran esfuerzo, irnos a otro estado requiere muchísima energía.

- ¿Y cómo ven el negocio en Perú?

- Estamos viendo buenas velocidades de venta, está siendo un mercado bastante activo desde el punto de vista inmobiliario si lo comparamos con Chile. Queremos seguir creciendo mucho en Perú, estamos potenciando nuestra presencia ahí.

- ¿Cree que el negocio inmobiliario en Perú llegue a superar al chileno?

-Mira, de lo que fue 2024, Perú representó en torno al 40% de la venta, pero esto va a ir cambiando naturalmente. Durante el periodo 2025-2027, donde efectivamente nuestra venta en Chile va a disminuir un poco, se podría dar este fenómeno.

- ¿Están mirando algún otro país para ingresar?

- No por el momento. Para el futuro queremos potenciar nuestros mercados, lidiar con los problemas que hay en Chile y seguir creciendo en Perú.

Panorama actual

- ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este 2025 en términos de industria?

- El año 2025 va a ser difícil, hay una tormenta que atravesar en la cual probablemente varios inmobiliarios de menor tamaño, que tienen menos espalda o que están menos robustos financieramente, van a salir del mercado. Vemos que esta industria se va a concentrar un poco más. Creemos que en la medida que las tasas sigan bajando, que mejoren algunas condiciones de acceso al crédito, que existan mejores perspectivas en términos de empleo, el sector se va a ir recuperando. No nos olvidemos que existe una gran necesidad de vivienda en Chile.

- ¿Cuándo veremos la recuperación de esta industria?

- Los niveles de venta que hemos tenido en el pasado los vamos a recuperar hacia el 2028. Si bien hoy día los meses para agotar stock son altos, la expectativa es que esa cifra vaya bajando y hacia el 2027-2028 eventualmente enfrentemos un escenario bien diferente donde probablemente va a faltar oferta.