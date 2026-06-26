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MOP buscará cuadruplicar el ritmo de inversión en el sistema de concesiones

En el marco del seminario "Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo", organizado por Banco Santander y Diario Financiero, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, explicó que la entidad busca extender la cartera a nuevos sectores, como colegios, establecimientos policiales y conectividad digital.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

MOP Construcción Inmobiliario Concesiones inversión
<p>Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; y gerente general Santander Chile, Andrés Trautmann. Fotos: José Montenegro</p>

Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; y gerente general Santander Chile, Andrés Trautmann. Fotos: José Montenegro

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