MOP buscará cuadruplicar el ritmo de inversión en el sistema de concesiones

En el marco del seminario "Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo", organizado por Banco Santander y Diario Financiero, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, explicó que la entidad busca extender la cartera a nuevos sectores, como colegios, establecimientos policiales y conectividad digital.

El gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann, fue el encargado de abrir el seminario "Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo", organizado por el banco y Diario Financiero. En su intervención, el ejecutivo puso el foco en la necesidad de profundizar la colaboración entre el sector público y privado para avanzar en el desarrollo de proyectos. Todo ello, en un contexto que calificó como favorable para el país.

“Estamos en un momento muy especial para el país. En lo personal, soy optimista. Hemos visto que se ha instalado en la agenda que el crecimiento no es algo gratis”, planteó.

Trautmann también llamó a mirar el contexto internacional y la posición de Chile frente a la competencia por atraer recursos. Según afirmó, “hoy más que nunca, los países y las instituciones privadas estamos en una competencia por la liquidez global”.

A su juicio, este escenario representa tanto un desafío como una oportunidad, por lo que el país debe generar las condiciones necesarias para competir por esos flujos de capital.

Con todo, el timonel de Santander en el país sostuvo que, si bien “Chile tiene un mercado de capitales que es perfectible, es un mercado sólido si se compara con la región”.

Tras las palabras de Trautmann, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, detalló los cuatro pilares que marcarán la gestión de la cartera: impulsar la inversión mediante 70 proyectos prioritarios, fortalecer el marco institucional, avanzar en agua para el desarrollo y mejorar la conectividad del país con obras viales estratégicas.

La autoridad puso especial énfasis en el fortalecimiento institucional. En esa línea, afirmó que buscarán que la Dirección de Planeamiento retome un papel clave en la definición de las futuras inversiones, con el objetivo de dejar como legado un Sistema Nacional de Planificación de Infraestructura.

Otro de los focos será ampliar el alcance del sistema de concesiones. “Durante décadas, el sistema ha estado concentrado en el desarrollo de infraestructura vial, representando el 80% de lo que hemos hecho por vía de concesiones. Creemos que ya es momento de cambiar esa cifra, alcanzar un 60%-40%”, sostuvo Balmaceda.

En concreto, explicó que se evaluará extender este mecanismo a establecimientos policiales, colegios, parques y sistemas de conectividad digital. Además, planteó la meta de cuadruplicar el ritmo de inversión, pasando de un promedio de US$ 1.000 millones anuales a US$ 4.000 millones.

Finalmente, el subsecretario señaló que el Gobierno también impulsará cambios para mejorar la distribución de riesgos y otorgar mayor certeza jurídica a los contratos.