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¿Ruta Talca-Chillán a la venta? Los caminos que se abren para la concesión de la china CRCC tras millonarias deudas

En medio de la disputa con la firma, el MOP ha evaluado poner fin al contrato o facilitar la venta de la concesión. Banco Santander ya cuenta con un mandato para llevar este proceso, aunque la empresa niega esa opción.

Por: l. Guzmán y S. Fuentes

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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