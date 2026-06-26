Tribunal Ambiental instruye a la SMA continuar con las denuncias asociadas al proyecto de Saneamiento del Terreno Las Salinas

El tribunal acogió parcialmente una reclamación presentada por la Municipalidad de Viña del Mar y un vecino, ordenando a la SMA continuar la investigación.

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente las reclamaciones presentadas por la Municipalidad de Viña del Mar y un vecino de la comuna, dejando sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que había archivado diversas denuncias relacionadas con el proyecto de saneamiento del terreno Las Salinas, del Grupo Copec.

En su sentencia, el tribunal concluyó que la resolución de la SMA carecía de una fundamentación suficiente para justificar el cierre de las denuncias. Por ello, ordenó al organismo continuar su tramitación, realizar las fiscalizaciones correspondientes y adoptar las medidas procedimentales que estime pertinentes.

Uno de los puntos cuestionados corresponde a las denuncias que sostenían que la empresa inició obras sin contar con el Plan de Monitoreo Participativo aprobado, requisito establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según el fallo, la SMA no realizó las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de esa obligación, particularmente respecto de la participación de la Municipalidad en la definición de los actores que integrarían dicho plan.

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El tribunal también cuestionó el archivo de las denuncias asociadas a contingencias registradas en el terreno en marzo de 2022 y octubre de 2023. Si bien reconoció que la SMA fiscalizó esos hechos y verificó que las situaciones de riesgo fueron controladas, estimó insuficiente el argumento de que no era posible exigir medidas de contingencia al titular por no haberse iniciado formalmente la ejecución del proyecto.

La sentencia señala que, dado que el proyecto busca remediar un sitio con contaminación preexistente, la existencia de una RCA vigente obliga a considerar medidas para gestionar esos riesgos.

En tanto, el tribunal rechazó las demás solicitudes de los reclamantes, entre ellas la suspensión de las faenas, retrotraer el procedimiento previo a la aprobación del Plan de Monitoreo Participativo y ordenar nuevas fiscalizaciones por parte de un auditor ambiental independiente.