Camilo Elton, gerente general de Madeco by Nexans “El consumo de energía eléctrica en la minería de cobre va a crecer en 31,4% para 2034”

El fin de 2024 no solo corona un año más para el negocio de Madeco by Nexans como productor de cables eléctricos de cobre “made in Chile”, sino que también cierra su año número 80 como empresa. Con la mirada puesta en ser actores clave en la electrificación del país, la firma anticipa un crecimiento en el sector de infraestructura y en el rubro minero, mientras califica de “incierto” lo relativo al mundo inmobiliario.

Camilo Elton, gerente general de la compañía ligada al grupo Luksic -que, a través de Invexans, posee el 14,2% de Nexans, dueña de Madeco- comentó a DF que, a nivel de resultados generales, “2024 ha sido un año bastante similar a 2023”, pero que los segmentos de negocio han mostrado variaciones.

“En nuestro segmento de electrificación en la construcción (65% a 70% del negocio total en Chile), el sector inmobiliario ha permanecido estable, con una demanda bastante baja, pero en el último semestre hemos visto una mejora en los proyectos relativos a hospitales, centros de distribución y data centers, lo que ha compensado en algo el estancamiento de lo inmobiliario”, detalló.

“Sin lugar a dudas vamos a ser un actor muy relevante en la descarbonización de las próximas décadas, porque vamos a electrificar el futuiro de Chile de forma sostenible”.

El otro 30% a 35% del negocio apunta al sector minero en dos áreas: la electrificación de faenas y la de maquinaria, como palas y perforadoras. “Hemos visto un crecimiento en la demanda de los cables de operación diaria de la minería y vemos para el futuro un aumento de la electrificación debido a la expansión de faenas mineras”, sostuvo.

- Para la próxima década se proyectan inversiones por sobre los US$ 83 mil millones en minería, ¿cambiará la estrategia del negocio para potenciar el sector?

- La estrategia no va a cambiar, nuestra estrategia es amplificar el negocio de la electrificación, porque somos un jugador puro en ese mercado. Ese 70-30 (70% de construcción y 30% en minería) creemos que se va a mantener o tener pequeñas variaciones, pero vamos a amplificar en los dos segmentos.

- Esa “amplificación”, ¿en cuánto aumentaría la producción de cables para la minería?

- No podría dar un número exacto, pero vemos una cartera de proyectos que no veíamos en mucho tiempo y se estima que el consumo de energía eléctrica en la minería de cobre va a crecer en un 31,4% para 2034 y eso está directamente relacionado con el aumento de la demanda que vemos.

- ¿Quiénes son sus principales clientes mineros?

- Todas las mineras más grandes que hay en el país. Somos el principal proveedor de electrificación en la gran minería chilena.

- ¿Cuáles son las estimaciones para 2025 en dicho rubro?

- El próximo año se estima que la producción de cobre va a crecer un 6%, por lo tanto, el consumo probable de cables para la operación diaria va a crecer en torno a eso, pero también hay que considerar que tenemos los proyectos de expansión de faenas mineras.

- ¿Y en la construcción?

- Todas las ciudades se están electrificando y vemos que habrá una mayor necesidad de data centers debido a la inteligencia artificial y otras tendencias, por lo que esperamos un crecimiento en ese sector.

Sin embargo, la parte inmobiliaria es tan incierta hoy día que no te podría decir a qué porcentaje se moverá ese segmento. Quizás la única incógnita que tenemos es la parte inmobiliaria.

Nuestra amplificación va a estar dada principalmente en el sector minería y sector de data centers y hospitales.

Cabe destacar que la compañía se adjudicó la construcción de tres data centers en el país para el próximo año, explicó Elton.

- ¿Cuál es el volúmen de ganancias de la compañía en Chile? ¿Cuánto aporta Madeco a Nexans?

- Como somos parte de una multinacional que cotiza en Bolsa no podemos dar ese tipo de información.

- ¿Cómo se compara el negocio en Chile con el de otros países de la región?

- En Sudamérica tenemos plantas en Colombia, Perú, Brasil y la operación en Chile está entre un 10 % y 15% de la operación en la región.

- El precio de su materia prima, el cobre, seguirá aumentando. ¿Cómo los afecta?

- Visualizamos un precio del cobre alto para los próximos años, pero traspasamos el precio de la cotización, no ganamos ni perdemos si sube o baja.

Sí vemos como muy interesante que el precio siga alto, porque a mayor precio, mayor actividad en la minería en Chile y mayor actividad en el país”.

- ¿Cuál es el rol de Madeco en la transición energética?

- Una de las palancas más importantes para combatir la crisis climática es electrificar y Madeco quiere ser un actor clave en la descarbonización de las próximas décadas, nuestro propósito es electrificar el futuro de Chile y, además, hacerlo de una manera sostenible.

En esa línea, el gerente general de Madeco by Nexans contó que actualmente el 1% de la producción de la empresa proviene de cobre reciclado; la planta ubicada en San Miguel utiliza un 100% de energía renovable para la producción de cables; y a nivel global la compañía espera reducir sus emisiones de CO2 en un 42% al año 2028.