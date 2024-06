Cerro Dominador inicia trabajos de reparación y se prevé que reanudación total de operación no se concretará en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Fue en junio de 2021 cuando se inauguró el proyecto Cerro Dominador, ubicado en la Región de Antofagasta, siendo la primera planta de Concentración Solar de Potencia (CSP) en América Latina. Esto, luego de seis años de construcción entre 2014 y 2020. Sin embargo, la última vez que inyectó energía de manera continua al sistema fue en mayo de 2023, dejando en evidencia problemas que aún no logran ser despejados.

La iniciativa, hoy gestionada por el fondo Brookfield, involucra una inversión de US$ 1.400 millones, tiene como objetivo generar energía equivalente a abastecer a 380.000 hogares aproximadamente. De 210 MW de capacidad, combina una planta fotovoltaica de 100 MW más una termosolar de 110 MW. Y si bien su central fotovoltaica convencional ha seguido inyectando energía al sistema, la planta termosolar Cerro Dominador actualmente no está en funcionamiento, ya que una parte específica de la isla de potencia está en proceso de reparación.

“Todavía seguimos creyendo a muerte en esta tecnología. Hoy por hoy estamos dedicados a terminar esta planta y hacer que funcione”, señaló Pablo Cavallaro, director de asuntos legales y públicos de Cerro Dominador.

El problema en cuestión habría sido paulatino, ya que dos tanques de sales calientes empezaron a tener fisuras en las paredes y el piso. Pero, a pesar de las reparaciones, tras funcionar luego volvía a presentar filtraciones. Luego, se dejó sólo un tanque funcionando, pero después se fisuraba el otro. Fue así que realizaron los análisis de causa raíz para determinar el origen de los problemas, cuyos resultados están a la espera.

De esta manera, no sería posible una reparación rápida como la pretendida hasta ahora, por lo que sólo restaría reconstruir.

El contratista del proyecto mantiene en curso una licitación en la que busca reclutar a la empresa que proveerá la tecnología de los nuevos estanques, y otra firma que tendrá que llevar adelante la reconstrucción de la infraestructura.

En estos momentos, ya se iniciaron las reparaciones en cuanto al desmonte de los tanques viejos y también se está trabajando en otros sectores de la planta, realizando mantenimientos aprovechando el tiempo de detención para mejorar la eficiencia de la instalación y asegurar la correcta operación. Mientras, se espera que en las próximas semanas comience la construcción de los nuevos tanques de sales calientes.

Consultado, Pablo Cavallaro, director de asuntos legales y públicos de Cerro Dominador, reconoce que es muy complejo establecer una fecha respecto al regreso de las operaciones, y que también “es difícil” que ocurra este año. Esto, porque -explica- “Cerro Dominador espera cerrar el acuerdo con el contratista y así tener una fecha estimativa para volver a operar”.

Cavallaro reconoce que lo sucedido no estaba dentro de lo programado: “Se podía prever qué iba a pasar, pero no tan rápidamente. Son cosas que pasan en estos proyectos”.

Añadió que se han dedicado este tiempo al estudio de las causas de la falla y -recalca- “ahora en la reconstrucción están todas las lecciones aprendidas que vamos a ir adoptando para que esto no vuelva a suceder”.

En las comunicaciones al Coordinador Eléctrico, el 2 de junio del año pasado, Cerro Dominador CSP S.A. solicitó la declaración en presencia para la central CSP Cerro Dominador por un período de 35 días entre el 19 de mayo y el 22 de junio del año pasado. Sin embargo, en una última misiva, del 2 de febrero de este año, se solicitó extender el período, debido a que los trabajos de reparación del estanque que presentó la falla se han extendido más de lo previsto. Allí precisaron que la nueva fecha prevista para el término de las reparaciones e inicio de sincronización de la central CSP Cerro Dominador es el 11 de octubre de este año.

“Con lo antes mencionado, solicitamos a ese Coordinador por favor extender el período de declaración en presencia hasta el viernes 11 de octubre de 2024, fecha en la que esperamos volver a sincronizar la planta. Vale mencionar que este período podría prolongarse en caso de no lograr solucionar totalmente la falla antes de dicha fecha, en dicho caso, enviaremos una actualización de la presente, indicando el nuevo período esperado de corrección de la falla”, se detalla.

Y, aunque no está funcionando completamente la planta, los trabajadores siguen su labor. Esto, ya que hay un plan de preservación debido a que las plantas de este tipo están diseñadas para trabajar continuamente. “Si no trabajan continuamente se empiezan a deteriorar. Entonces, el hecho de que no esté generando hace que ciertos sistemas puedan deteriorarse, sino las preservamos”, cuenta Cavallaro, quien agrega que este básicamente se hace como si se estuviera generando la planta.

Consultado por si estas dificultades de alguna manera ponen en jaque la tecnología, Cavallaro es enfático: “Nosotros creemos que no. Todavía seguimos creyendo a muerte en esta tecnología. Si realmente queremos sacar el carbón, las plantas que generan CO2 del sistema, cosa que deberíamos estar pensando todos los países, Chile en particular, sobre todo en ciertas zonas, y nos ponemos a fijar cuáles son las tecnologías que tienen la capacidad de reemplazar la energía de base necesaria, no son muchas”.

Y añade que “hoy por hoy estamos dedicados a terminar esta planta y hacer que funcione”.