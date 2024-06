Cuentas de la luz: ¿Por qué subirán, cuánto y a quiénes impactarán más fuerte?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El descongelamiento de las tarifas eléctricas se veía en un horizonte lejano, pero la advertencia comienza a tomar forma. Con el estallido social, se publicó la primera ley de estabilización que dio paso a otras dos legislaciones de este tipo. Con estas, junto a lo incorporado en la ley corta de distribución, las tarifas fueron congeladas desde 2019. Es decir, se mantuvieron constantes las componentes de la cadena de suministro de energía que suman casi el total de la cuenta final: generación, distribución y transmisión.

Pero, tras más de cuatro años, los componentes de generación y distribución se descongelarán con la publicación de los decretos tarifarios que las llevarán a su valor actual, impactando los montos finales que deben pagar los clientes. A su vez, la componente de transmisión tiene, por ahora, un potencial impacto que debería confirmarse en las próximas semanas.

Con la presión de los plazos, el 10 de abril el Senado despachó a ley el último proyecto de estabilización que impidió implementar la normativa de ese entonces que contemplaba alzas de hasta 150% en las tarifas. Además, entre otros aspectos, se incluyó la creación de un subsidio para alrededor de 1 millón de hogares vulnerables.

Según un análisis de la consultora energiE, se espera que la suma de estos efectos traiga, en promedio a nivel nacional, un aumento de alrededor de un 62% en las cuentas de clientes regulados (residenciales), dependiendo de su nivel de consumo. Además, con la entrada en vigencia de los nuevos decretos se materializarán incrementos significativos en las tarifas de clientes comerciales, agrícolas e industriales pequeños o medianos, en zonas rurales del país, de hasta un 90% en la cuenta final dependiendo de su comuna y opción tarifaria.

Por ejemplo, un cliente residencial, que consume 400 kWh promedio por mes y paga $ 55.185, pasará a pagar $ 77.380 por el mismo consumo en julio, y más de $ 83.000 en octubre de este año. Por otro lado, un cliente tipo industrial o comercial en zona rural que consume actualmente 4.800 kWh/mes y paga $ 1.000.000, tendrá que pagar hasta $ 1.900.000 por el mismo consumo en octubre de este año, dependiendo de la comuna en que se encuentre.

En el caso de los clientes pequeños, las alzas serán progresivas, de modo tal que un cliente que consume 180 kWh al mes y paga, en promedio, cerca de $ 23.40, tendrá que cancelar aproximadamente $ 28.746 por el mismo consumo cuando se materialicen las alzas de generación, distribución y transmisión (23% de subida), derivando en una cuenta de cerca de $ 38.000 cuando se concreten todos los incrementos del segmento de generación (62% de alza) en enero de 2025. Cabe consignar que todos los números de cuenta final están sin IVA.

Los aumentos de distribución están vigentes a contar del 7 de junio. Luego, a partir de julio, se comenzarán a aplicar las alzas de la componente de generación y transmisión, mientras que en octubre se completarán mayores incrementos en la componente de generación.

¿A qué se deben las alzas?

Generación: ley de estabilización tarifaria y dólar

En cuanto al componente de generación, que representa el 70% de la cuenta de la luz, las alzas se explican por el efecto de la ley de estabilización (un nuevo cargo) y el dólar. La consultora detalla que, para los clientes con consumo superior a 350 kWh/mes, junto con el descongelamiento del precio, a contar de julio de este año se comenzará a cobrar un cargo adicional de $ 22/kWh, el cual fue establecido en la ley de normalización tarifaria aprobada en abril. En los clientes con un consumo menor a 350 kWh/mes, este cargo de $ 22/kWh se verá reflejado solamente a contar de enero de 2025.

La consultora explica que este cargo adicional se incorporó para que los clientes regulados salden, a 2035, la deuda generada en el contexto del mecanismo MPC aprobado por la ley 21.472 en agosto de 2022. Según la CNE, añaden, esa deuda totalizará más de US$ 4.000 millones a la fecha que el decreto del primer semestre de este año sea publicado, lo cual contemplará, al menos, US$ 1.400 millones solo en intereses. Esta alza tarifaria, además, deberá hacerse cargo de los US$ 1.350 millones adeudados a los suministradores por el mecanismo PEC de 2019.

Así, este nuevo cargo -junto a las alzas en el tipo de cambio observado durante los últimos meses de 2023 y comienzos de 2024-, incorpora “incrementos sustantivos a la componente de generación de la cuenta final”, advierte la consultora.

Eso sí, agregan, este nuevo cargo tarifario afectará también a los clientes regulados que busquen migrar a un régimen de cliente libre, los cuales deberán seguir aportando al pago de la deuda hasta 2035, de igual forma que los clientes regulados.

Transmisión: eventual efecto por cargos únicos

Si bien la componente de transmisión -que pesa en torno al 10% del total de la boleta- se descongeló a partir del año pasado, el 20 de mayo la CNE emitió el Informe Técnico Preliminar que calcula los cargos únicos de este segmento para el segundo semestre de este año, los cuales se espera que entren en vigencia a contar del 1 de julio de este año. En dicho informe, detalla energiE, se da cuenta de un incremento promedio de más de un 50% en dicha componente respecto a los cargos hoy vigentes que, en caso de concretarse, traerá incrementos tarifarios de entre un 5% y un 6% en cuentas finales.

Las mayores alzas se atribuyen a los cargos por transmisión zonal, y se concentrarán entre las regiones de Arica y Coquimbo, y entre la zona sur de la Región Metropolitana y la Región de Los Lagos.

Para que entren en vigencia los nuevos cargos, resta conocer el informe definitivo y luego se debe publicar en el Diario Oficial la resolución que aprueba el informe.

Distribución: efecto de decreto tarifario

Tras años de espera, el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial el decreto VAD 2020-204 que -según energiE- implicará un descongelamiento tarifario que significará, en términos promedio, alrededor de un 8% de alza en la cuenta final de todos los clientes regulados residenciales. De esta manera, el impacto de este decreto pegará mucho más fuerte que los cargos únicos de transmisión, cuyo efecto aún es potencial.

La consultora advierte que el proceso “arrojó resultados tarifarios dispares según cada zona de distribución, donde se advierten alzas relevantes en este concepto para los clientes abastecidos desde concesionarias rurales como las cooperativas que operan principalmente en la zona sur del país”.

Según explican, estas alzas están estrechamente ligadas a la ley corta de distribución aprobada en 2019, en términos de una mejor representación de las cooperativas en el proceso tarifario y los mayores costos para cumplir con la calidad de servicio solicitada por la normativa en zona rurales. “En este caso, serán los clientes comerciales e industriales quienes verán reflejadas en sus boletas las mayores alzas”, indican.

Pero además, este proceso traerá consigo reliquidaciones por todo el período transcurrido con el anterior nivel tarifario de distribución que deberán ser de cargo de los clientes regulados: “Estas solo se verán reflejadas cuando el decreto tarifario de distribución sea tomado de razón por parte de la Contraloría y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) defina e instruya el mecanismo de reliquidación”.

Estas alzas afectarán también -aclaran- a los clientes libres conectados en distribución, pero solo a contar de la dictación del decreto de peajes que luego emita el Ministerio de Energía.

Incremento progresivo

Las alzas se comenzarán a percibir de forma progresiva. De acuerdo con la consultora, los aumentos en distribución están vigentes a contar del 7 de junio y ya están en condiciones de verse reflejados en las próximas cuentas. Luego, a partir de julio, se comenzarán a aplicar las alzas de la componente de generación y transmisión, mientras que en octubre se completarán mayores incrementos en la componente de generación asociadas al descongelamiento de los clientes pequeños y al efecto del mayor tipo de cambio.

A contar de enero de 2025, se completará el descongelamiento de los clientes del segmento de menor consumo, incorporando el nuevo cargo de 22$/kWh: “El nivel definitivo se definirá en cuanto la SEC instruya las reliquidaciones del proceso VAD 2020-2024”.