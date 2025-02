El imperio del Grupo ISA en Chile, la empresa ligada al Estado colombiano donde se originó la falla

51,4% de grupo ISA es controlado por Ecopetrol

El apagón que alcanzó a casi la totalidad de las regiones del país tiene su origen en fallas de las líneas de transmisión eléctrica Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar y Cardones-Polpaico, ambas administradas por la empresa ISA Interchile.

Esta firma es una filial del Grupo ISA, compañía colombiana fundada hace 57 años que opera en tres áreas de negocio: energía eléctrica; vías; y telecomunicaciones.

A su vez, este holding es controlado por Ecopetrol S.A., la petrolera estatal de Colombia, que se define como la compañía más grande de ese país y que detenta un 51,4% de la propiedad de ISA desde el año 2021.

Imperio eléctrico

El Grupo ISA, de acuerdo a su sitio web, además de Chile y Colombia, opera también en Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, controla 52 empresas y subsidiarias y cuenta con más de 5.000 trabajadores.

En el área de energía eléctrica posee 49.398 km. de circuitos y 110.998 megavoltiamperios (MVA) de infraestructura de transmisión, sin contar más de 70 mil km y 146 mil MVA adicionales que incluyen sus inversiones con control conjunto.

Su filial energética local, Interchile, nació en diciembre de 2012, luego de que el Grupo ISA se adjudicara una licitación del Gobierno justamente para diseñar, financiar, construir, operar y mantener la red de transmisión Cardones-Polpaico, operativa desde mayo de 2019 y que se extiende por 753 km.

Según relata Interchile en su sitio web, posteriormente a ese proyecto se sumó otra línea de transmisión denominada Encuentro-Lagunas, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, que contempla un trazado de 192 km. y se encuentra operativa desde junio de 2017.

“ISA Interchile cubre más de 1.000 km. de líneas de transmisión, lo que significa una contribución esencial para el desarrollo económico y productivo de Chile, país que hasta hace pocos años veía prácticamente copada su capacidad de transmisión eléctrica desde la generación a los centros de consumo”, plantea la firma en su sitio, y agrega que ambos proyectos sumaron una inversión de US$ 1.282 millones.

ISA contra el Estado chileno

Sin embargo, el apagón de este martes no será la primera polémica de Interchile. En abril de 2021, la colombiana llevó al Estado de Chile al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por el retraso de la entrada en operación de la megalínea Cardones-Polpaico.

El juicio se fundamentó en multas que el Estado había cursado al Grupo ISA por los retrasos en el proyecto, lo que la compañía calificó como “conductas arbitrarias, inconsistentes, contradictorias, desproporcionadas, abusivas, y, por tanto, ilegítimas”.

En diciembre, se conoció el fallo, que fue publicado por este medio. El Tribunal ordenó a Chile a restituir unos US$ 16 millones (más intereses) a la empresa, cifra en torno al 6% de lo reclamado por ISA, que ascendía a US$ 235 millones. En paralelo, instruyó a la firma colombiana a reembolsar al Estado el 80% de las costas del arbitraje, por un valor que se estimó en alrededor de los US$ 2,5 millones.

Al cierre de esta edición, tras el masivo corte de luz, la empresa expresó en un comunicado que “activó sus protocolos de emergencia” y que colaborarían “intensamente” en la reposición del suministro. Además, aseguró que no existieron atentados, incendios o explosiones en los equipos de la firma.

Las rutas de ISA en Chile

Pero la historia del Grupo ISA en Chile no se inició con la energía, sino con las autopistas, con las que ha ido creciendo a través de su filial ISA Intervial.

Con su negocio de vías, la compañía asegura tener el 41,7% de participación de mercado de las autopistas interurbanas del país.

Intervial fue constituida bajo el nombre de Ferrovial Chile en noviembre de 1994. En ese entonces, era controlada por la española Cintra Infraestructura, que continuó hasta 2010 como la principal accionista.Fue en 2010 que Grupo ISA adquirió el 60% de la firma y, al año siguiente, hizo lo propio con el 40% restante.

Hoy Intervial cuenta con cuatro rutas operativas; la Ruta del Loa (Carmen Alto-Calama); la Ruta del Maipo (desde el Acceso Sur de Santiago hasta Talca); la Ruta de la Araucanía (Collipulli-Temuco); y la Ruta de Los Ríos (Temuco-Río Bueno). Entre todas estas rutas suman 664 km. de caminos.

Y las carreteras de la colombiana en Chile seguirán creciendo. En junio de 2024, la empresa se adjudicó la Concesión Orbital Sur Santiago, una obra que considera la construcción y posterior operación de una nueva autopista de 24 km. de extensión, que pasará por las comunas de Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo.

El proyecto, que fue licitado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) contempla una inversión inicial de US$ 539 millones y busca generar una mayor conectividad para el Acceso Sur, la Ruta 5 Sur y la Ruta 78.

De acuerdo a una presentación corporativa publicada por el grupo ISA, al cierre de 2023 el holding colombiano tenía 243 proyectos en ejecución, que sumaban US$ 5.196 millones de inversión. De todo esto, el 18% correspondía a sus operaciones en Chile.