Cómo se arman los estudios legales chilenos frente a la revolución tributaria que se aproxima

Este martes partieron los diálogos sociales con los cuales el gobierno de Gabriel Boric busca delinear los principios que guiarán un “nuevo pacto fiscal”, como ha bautizado a su reforma tributaria. Iniciativa que observan cautos desde la industria legal, que advierte desde ya una inquietud por parte de clientes y empresas frente a los cambios que podrían venir en materia impositiva.

Lo anterior, sumado a la preocupación por la complejidad del cumplimiento tributario actual y por los temas de tributación internacional, dada la creciente diversificación de inversiones y salida de capitales, ha llevado a un puñado de firmas legales de distintos tamaños a reforzar sus áreas tributarias, o bien, tomar la decisión de expandir sus servicios.

Desde firmas especializadas hasta grandes oficinas corporativas con una práctica relevante en esta materia tienen novedades al respecto. Barros & Errázuriz, por ejemplo, sumó este año a tres profesionales al equipo liderado por Carola Trucco y Fernando Barros. Se trata de Magdalena Munita, María Luisa Marraccini y Tomás Kovacevic.

Mientras, Prieto Abogados acaba de fichar a Beatriz Bustos como abogada senior para sumarse como refuerzo al team tributario encabezado por Mario Gorziglia. En PPU, en tanto, dicen que tienen considerado reforzar el área con un mix de abogados senior y jóvenes que serán anunciados en los próximos meses. Y en Lembeye por estos días están cerrando el fichaje de quién tendrá la misión de desarrollar el departamento de impuestos dentro del estudio, nombre que prefieren mantener bajo reserva.

Otro que partió el área desde cero es Cuatrecasas, que hace un par de meses anunció la llegada de Rodrigo Stein junto a José Miguel Gazitúa (ambos exKPMG) para lanzarse en estas lides.

A ellos se suma el reciente anuncio de Palma Abogados, que designó a María Soledad Diharasarri como nueva socia, al igual que el caso de Aninat donde promovieron a Paula Madariaga como directora, mientras sumaron a Felipe Lefort y a la auditora Claudia Farías como miembros del equipo.

Los especialistas

Por el lado de las firmas especializadas, la actividad también ha sido importante. Fuensalida & Del Valle incorporó este año a tres expertos a su staff; Irene Barros, Diego Fuensalida y Millaray Molina, los dos últimos solo para reforzar el área de Tax.

Mientras en la oficina fundada por Juan Manuel Baraona (Baraona Marshall) nombraron a Alejandro Abuyeres como socio del área tributaria y sumaron como asociado senior a Carlos Peña (exKPMG). Además, crearon BM Corp, firma enfocada en el cumplimiento tributario y contable a cargo de Mario Soza y Víctor Sargado, ambos ex auditores de EY Chile.

Recabarren & Asociados, por su parte, cerró 2021 con la incorporación de cuatro abogados y recientemente sumaron como socios a Mauricio López y Gloria Flores, también exKPMG.

Pero desde la auditora aludida no se han quedado de brazos cruzados. Tras la salida de algunos de sus profesionales más emblemáticos, durante este mes en KPMG anunciaron la llegada de tres nuevos socios. Se trata de Javiera Suazo, Pedro Castro y Hernán Gutiérrez, quienes arribaron a las áreas de Consultoría de Impuestos y Cumplimiento Tributario de la firma.

Otro estudio especialista que anunció refuerzos es Torretti & Cia, que hace unas semanas informó el arribo de Carlos Ignacio Bravo, quien anteriormente dirigió el área tributaria de Porzio Ríos García.Y, justamente en este último estudio sumaron a Tomás Álvarez para hacerse cargo de estos asuntos.

Perfil en la mira

Nombres más, nombres menos. Lo anterior da cuenta del dinamismo de la grúa legal-tributaria por estos días, donde lo que se busca mayoritariamente son abogados de alrededor de 40 años, con experiencia, conocimientos, clientes, “pero sobre todo que se perfilen con una carrera prometedora, que estén a punto de estallar profesionalmente y lo que queremos es que esa cúspide de sus carreras la hagan en nuestro estudio”, comenta Jorge Lembeye.

Un perfil profesional que tiene sus costos. Algunos de los entrevistados coinciden en que fichar a un experto de estas características hoy en día es entre 15% y 20% más caro que un abogado promedio o equivalente en otra disciplina.

Alex Fischer, de Fischer y Cia, observa este fenómeno desde otra perspectiva. En el caso de su firma dice no estar en la vorágine de fichajes, ya que al ser especialistas en el tema, sus ajustes no obedecen a una coyuntura en particular. “Nosotros estamos permanente buscando, contratando y capacitando a los mejores egresados con interés en materia tributaria”, esto también como una forma de hacer frente a la creciente oferta de postítulos y diplomados en temas tributarios que no siempre redundan en mejores profesionales. De ahí que su apuesta vaya por el lado de la formación interna en adición a los postítulos que se hagan en forma paralela.