Echeverría Ilharreborde Scagliotti Abogados ficha dos nuevos socios para fortalecer divisiones de Litigio y Medio Ambiente

Echeverría Ilharreborde Scagliotti Abogados (E-I) anunció la incorporación de dos nuevos socios. Se trata de Paulina Aguilar, quien fortalecerá el área de Litigios y Arbitrajes de la firma, y Felipe Infante, quien se incorpora como socio al área de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con más de 15 años de experiencia, Paulina centra su práctica en litigios y arbitrajes civiles, comerciales y constitucionales, así como en conflictos regulatorios. Es abogada de la Universidad de Chile (distinción máxima), cuenta con un LLM en Libre Competencia y Derecho Regulatorio en la Universidad Freie Universität Berlin. Esta experimentada litigante es parte del grupo de abogados que se ha desempeñado como árbitros jóvenes (menores de 40 años) del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago y es integrante del Directorio de Abogadas Expertas del Colegio Abogados. Previo a su incorporación, trabajó por más de 10 años en Claro & Cía. y luego formó Aguilar Asesoría Jurídica.

Por su parte, Felipe es abogado de la Universidad Católica y LLM en Derecho Ambiental de la Universidad de Stanford, California. Ha enfocado su carrera en materias medioambientales, mineras, de energía y acuícolas. Ha sido reconocido en diversos rankings en el área de medio ambiente y, el año 2023, fue elegido como Rising Star of the Year – Environment por The Legal 500. Antes de integrarse a E-I en el año 2020, trabajó en los estudios Claro & Cía. y Arteaga Gorziglia & Cía, y durante los años 2019 y 2020, formó parte de White & Case, Nueva York.

El estudio Echeverría Ilharreborde Scagliotti, fundado el año 2015, fue recientemente reconocido como Boutique Law Firm of the Year por la publicación inglesa The Legal 500 y presta asesoría en materias ambientales, recursos naturales, libre competencia, corporativas y resolución de controversias.