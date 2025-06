Apple Chile acusa información “derechamente falsa” en notificación de demanda por prácticas anticompetitivas

“El receptor judicial certificó información derechamente falsa, incurriendo en un grave vicio que impide considerar a esta parte cómo notificada, y con ello válidamente emplazada a Apple Inc.”.

Apple Chile, representada por abogados del estudio Baker McKenzie, solicitaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) declarar nulo el proceso de notificación de la demanda presentada por la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados, que acusó a la gigante estadounidense de supuestas prácticas anticompetitivas.

El 2 de junio, dijo la empresa, se habría recibido en las instalaciones de Apple Chile en Santiago, la notificación de la demanda dirigida en contra de Apple Inc.

“Certifico y me consta que ese es el domicilio laboral del demandado y que se encuentra en el lugar del juicio, por haberlo así manifestado una persona adulta”, dice el documento firmado por un receptor judicial.

La respuesta de Apple Chile fue categórica: “No solo el domicilio laboral del Sr. Stefan Whalstrom no se encuentra en Chile, sino que este no se encontraba en el país entre los días 29 de mayo y 2 de junio de 2025, y de hecho ni siquiera ha visitado alguna vez el país”.

Y se añadió: “El receptor judicial certificó información derechamente falsa, incurriendo en un grave vicio que impide considerar a esta parte cómo notificada, y con ello válidamente emplazada a Apple Inc.”.

La defensa de la estadounidense dijo que en este caso, si bien la demandada es Apple Inc., en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 211 se pretende notificar de la acción judicial a su filial en Chile. Sin embargo, se destacó que para que dicha situación excepcional pueda ocurrir, es necesario que la filial en el país sea válidamente notificada. “Así, no haber sido notificada correctamente Apple Chile, ello impide que Apple Inc. pueda tener conocimiento de la demanda dirigida en su contra y pueda contestarla dentro del plazo estipulado para ello. Por lo tanto, el perjuicio ocasionado afecta gravemente el derecho de defensa de Apple Inc., dado que dispondrá de un menor período de tiempo para contestar la demanda”, sostuvieron los abogados.

Además, dijeron que les parece “de la mayor gravedad”, para la seriedad de un proceso judicial, que se pretenda notificar a una persona que no es funcionario de Apple Chile y que ni siquiera reside ni ha estado en el país al momento de la notificación.

“Aceptar la validez de una notificación de este tipo, generaría un precedente grave para la garantía del debido proceso”, añadieron.

La asociación de consumidores acusó a la firma tecnológica de ejecutar prácticas “anticompetitivas exclusorias y explotativas”, abusando de su posición monopólica en el mercado de distribución de aplicaciones a usuarios de dispositivos móviles inteligentes iOS e iPadOS, y en el de servicios de procesamiento de pagos en dispositivos móviles inteligentes del mismo tipo.